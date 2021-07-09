Нікітюк заздрить Світоліній, що виблискує в купальнику в Монте-Карло

Знаменита українська тенісистка відпочиває після Вімблдону, досі темнить з весіллям, але збирається їхати на Олімпійські ігри в Токіо

Еліна Світоліна / Фото: Instagram

П'ята ракетка планети Еліна Світоліна після виступу на турнірі "Великого шолома" в Англії дозволила собі розслабитися на Лазурному березі Середземного моря. Після того як Світоліна і Костюк вилетіли з Вімблдону, одеситка повернулася в Монако, де має апартаменти

26-річна українка на своїй сторінці в Instagram похвалилася кадрами з Монте-Карло. Дівчина ефектно позувала біля моря, підкресливши свою фігуру на тлі прекрасного пейзажу.

Природно, що першим захопився фотографією наречений тенісистки – Гаель Монфіс. А популярна українська телеведуча Леся Нікітюк написала подрузі: "Заздрю". Тим більше, Світоліна розмістила і відеоролик, щоб усі захопилися морськими видами.

Тим часом, нічого невідомо про весілля Еліни й Гаеля, яке молоді готували на липень. А незабаром на нашу тенісистку очікує поїздка на Олімпійські ігри в Японію, участь в яких вона підтвердила.

Нещодавно ми писали, що Світоліна черпає натхнення в команді Шеви.

Дивіться, що говорила про бажання зіграти на Олімпіаді Леся Цуренко:

Згадаймо, як Еліна перемагала в Таїланді: