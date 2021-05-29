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Нічого собі фігура: українська тенісистка спокушає фанатів в Instagram

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
29 травня, 11:20
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Українка Ольга Янчук відпочиває в Туреччині, поки її хлопець Жерсон Родрігес готується до матчів за збірну Люксембургу. А ще дівчина похвалилася знімком в чорному купальнику
Ольга Янчук відпочиває в Турції
Ольга Янчук відпочиває в Турції / Фото: Instagram

Українська тенісистка і дівчина футболіста Динамо Жерсона Родрігеса Ольга Янчук похвалилася ідеальною фігурою, поки її коханий знаходиться в розташуванні збірної Люксембургу.

Ольга Янчук постала перед фанатами в чорному купальнику, що підкреслює її ідеальну фігуру. Нагадаємо, що в листопаді тенісистка народила футболістові сина.

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