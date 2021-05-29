Нічого собі фігура: українська тенісистка спокушає фанатів в Instagram Поділитися Копіювати лінк

Українка Ольга Янчук відпочиває в Туреччині, поки її хлопець Жерсон Родрігес готується до матчів за збірну Люксембургу. А ще дівчина похвалилася знімком в чорному купальнику