Нічого собі фігура: українська тенісистка спокушає фанатів в Instagram

Ольга Янчук відпочиває в Турції / Фото: Instagram
Українська тенісистка і дівчина футболіста Динамо Жерсона Родрігеса Ольга Янчук похвалилася ідеальною фігурою, поки її коханий знаходиться в розташуванні збірної Люксембургу.
Ольга Янчук постала перед фанатами в чорному купальнику, що підкреслює її ідеальну фігуру. Нагадаємо, що в листопаді тенісистка народила футболістові сина.
Читайте також:
- Це пожежа: Анна Кравець показала гаряче відео в халатику
- Розкрила халатик і засвітила груди: інтимне фото Ірини Морозюк з ванної
- Кінг-Конг і красуня в прозорій сукні: воротар Динамо показав гаряче фото з дружиною
- Ноги від вух, груди – від хірурга: дружина футболіста вразила формами на яхті
- Її появи чекають більше, ніж тренера: журналістка клубного ТВ зводить з розуму уболівальників