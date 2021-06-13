Неймовірний Новак! Джокович в 19-й раз виграв турнір "Великого Шлему"

Сербський тенісист зломив опір грека в фіналі і всього на відстань однієї перемоги наблизився до рекордсменів за кількістю перемог на турнірах "Великого Шлема"

Новак Джокович в 19-й раз виграв турнір "Великого Шлема" / Фото: REUTERS

Сербський тенісист Новак Джокович став переможцем Відкритого чемпіонату Франції з тенісу. У фіналі Ролан Гаррос Джокович за божевільні 4 години і 12 хвилин обіграв грека Стефаноса Ціціпаса – 6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

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Новак виграв 19-й титул "Великого Шлема" в кар'єрі і всього вдруге став переможцем Ролан Гаррос.

Проте, 34-річний серб став першим чоловіком у Відкритій ері, що перемагав на всіх "Шлемах" мінімум двічі (за всю історію – третім після Рода Лейвера і Роя Емерсона), пише tribuna.com.

При цьому, Новак всього на одну перемогу на турнірах "Великого Шлема" відстає від рекордсменів Роджера Федерера і Рафаеля Надаля.

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