13 червня 16:00 Відео
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Хорватія 0
13 червня 19:00 Про матч
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Північна Македонія 1
13 червня 22:00 Трансляція
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00 Україна
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00 Україна
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00 Україна
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00 Україна
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00 Україна
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00 OLL.TV
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00 Україна
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00 Україна
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00 Україна
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00 OLL.TV
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00 Україна
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини тенісу

Неймовірний Новак! Джокович в 19-й раз виграв турнір "Великого Шлему"

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
13 червня, 21:08
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Сербський тенісист зломив опір грека в фіналі і всього на відстань однієї перемоги наблизився до рекордсменів за кількістю перемог на турнірах "Великого Шлема"
Новак Джокович в 19-й раз виграв турнір "Великого Шлема"
Новак Джокович в 19-й раз виграв турнір "Великого Шлема" / Фото: REUTERS

Сербський тенісист Новак Джокович став переможцем Відкритого чемпіонату Франції з тенісу. У фіналі Ролан Гаррос Джокович за божевільні 4 години і 12 хвилин обіграв грека Стефаноса Ціціпаса – 6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

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Новак виграв 19-й титул "Великого Шлема" в кар'єрі і всього вдруге став переможцем Ролан Гаррос.

Проте, 34-річний серб став першим чоловіком у Відкритій ері, що перемагав на всіх "Шлемах" мінімум двічі (за всю історію – третім після Рода Лейвера і Роя Емерсона), пише tribuna.com.

При цьому, Новак всього на одну перемогу на турнірах "Великого Шлема" відстає від рекордсменів Роджера Федерера і Рафаеля Надаля.

Сьогодні трохи раніше Світоліна в позі Кличко побажала Україні нокаутувати Нідерланди. Сьогодні команда Андрія Шевченка стартує на чемпіонаті Європи поєдинком проти Нідерландів в Амстердамі. За синьо-жовтих тримає кулаки найкраща тенісистка країни.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Україна
0
0:0
0
3
Нідерланди
0
0:0
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
1
1:0
3
2
Чехія
0
0:0
0
3
Шотландія
0
0:0
0
4
Хорватія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
0
0:0
0
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 13 червня
1:0
Відео Про матч
3:1
Дивись на: Про матч
22:00
Україна Трансляція
Понеділок, 14 червня
16:00
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