Не вберегли: тенісистка захворіла коронавірусом на суворому карантині

23-річна іспанська тенісистка Паула Бадоса здала позитивний тест на коронавірус, перебуваючи на суворому карантині. До речі, Світоліна на карантині вчить українську мову .
67-я ракетка світу Бадоса про свою хворобу повідомила в соцмережах.
"У мене погані новини. Сьогодні я отримала позитивний результат тесту на COVID-19. Я погано себе почуваю, і у мене є деякі симптоми, але я постараюся одужати якнайшвидше. Мене відвезли в оздоровчий готель для ізоляції і спостереження. Дякую за вашу підтримку, я повернуся ще сильнішою" , – написала Бадоса в Twitter .
Паула з першого дня перебування в Австралії перебувала в повній ізоляції, тому що пасажир її рейсу здав позитивний ковід-тест. Дівчина стверджувала, що не контактувала із зараженим і вважає карантин абсурдом.
Нагадаємо, що Федерація тенісу Австралії організувала і оплатила чартерні рейси для гравців і їх команд, яким слід було приїхати в Мельбурн 15-18 січня. За задумом організаторів, умови повинні бути строгими, але після карантину тенісисти зможуть жити де завгодно, ходити куди завгодно, грати тренувальні матчі, а потім виступати перед повними трибунами.
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Через боротьбу з поширенням коронавірусу матчі кваліфікації проходили за межами Австралії. Жінки визначили учасників турніру в Дубаї, чоловіки – в Досі.
У минулі вихідні організатори відправили на 14-денний карантин в готелі більше 70 людина, які прибули в Мельбурн з Дохи, Лос-Анджелеса і Абу-Дабі, через позитивний тест на коронавірус у пасажирів їхніх рейсів. Через карантин гравці не можуть тренуватися дозволені їм п'ять годин на день.
Раніше ми писали, що Марта Костюк виявилася серед учасниць турніру, які протягом двох тижнів проведуть в готелі. Українка поскаржилася на карантин в Австралії: поганий wi-fi і немає велосипеда.
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