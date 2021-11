Знайшлася пропажа. Китайська тенісистка вийшла на відеозв'язок

Розмова між президентом Міжнародного олімпійського комітету та Пен Шуай тривала протягом 30 хвилин, повідомляє офіційний сайт МОК.

Спортсменка пояснила, що перебуває в безпеці та здорова, живе у своєму будинку в Пекіні. Зараз вона вважає за краще проводити час з друзями та родиною. У той же час китаянка хотіла б, щоб зараз поважали її приватне життя.

Наприкінці розмови президент МОК Бах запросив Пен Шуай на обід, коли він прибуде до Пекіна у січні наступного року, на що вона з радістю погодилася.

Today, IOC President Thomas Bach, Chair of IOC Athletes Commission, Emma Terho @ELaaksonen3 , І IOC Member in China Li Lingwei стверджує, що відео call with three-time Olympian Peng Shuai from China. cc/ @Athlete365 https://t.co/8at0ZMrozS