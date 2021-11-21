Знайшлася пропажа. Китайська тенісистка вийшла на відеозв'язок

Президент МОК Томас Бах провів відеодзвінок із китайською спортсменкою, яка зникла кілька тижнів тому

Шуан Пей поспілкувалася із президентом МОК / Фото: Колаж: Сьогодні

Розмова між президентом Міжнародного олімпійського комітету та Пен Шуай тривала протягом 30 хвилин, повідомляє офіційний сайт МОК.

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Спортсменка пояснила, що перебуває в безпеці та здорова, живе у своєму будинку в Пекіні. Зараз вона вважає за краще проводити час з друзями та родиною. У той же час китаянка хотіла б, щоб зараз поважали її приватне життя.

Наприкінці розмови президент МОК Бах запросив Пен Шуай на обід, коли він прибуде до Пекіна у січні наступного року, на що вона з радістю погодилася.

Today, IOC President Thomas Bach, Chair of IOC Athletes Commission, Emma Terho @ELaaksonen3 , І IOC Member in China Li Lingwei стверджує, що відео call with three-time Olympian Peng Shuai from China. cc/ @Athlete365 https://t.co/8at0ZMrozS - IOC MEDIA (@iocmedia) November 21, 2021

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Нагадаємо, що мовчання тенісистки тривало понад півтора тижні.

Два тижні тому Пен Шуай розповіла, що її змусили до сексуального зв'язку з колишнім віце-прем'єром Китаю Чжаном Гаолі, стосунки з яким тривали кілька років. За словами тенісистки, вперше політик змусив її вступити у статевий зв'язок десять років тому.

Шуай Пен / Фото: Associated Press

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Незабаром ця публікація, опублікована на сайті Weibo, зникла, а сама спортсменка перестала з'являтися на публіці.

Також ми повідомляли, що Пен Шуай вперше з'явилася на публіці під час церемонії відкриття фінального матчу з тенісу серед підлітків у Пекіні.