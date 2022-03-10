"Сподіваюсь, я доживу до 100 років". Найстаріший тенісист світу опинився у зоні бойових дій

Леонід Станіславський був внесений до Книги рекордів Гіннесса як найстарший за віком тенісист у світі. У березні 2022 року уродженцю Харкова виповниться 98 років.
У жовтні минулого року Станіславський провів спаринг із видатним тенісистом усіх часів Рафаелем Надалем. Але зараз найстаріший тенісист світу переживає справжній жах у Харкові, де щодня рашисти скидають бомби на його місто.
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"Сподіваюсь, я доживу до 100 років. Я мушу пережити цю страшну ситуацію.
Війна почалася 24 лютого. З 24-го й досі я практично не виходжу надвір. Сиджу вдома... Припаси є, холодильник повний. Сиджу вдома, нікуди не виходжу.
Моя дочка Таня у Польщі, вона хоче мене туди відвезти. Але я вирішив залишитися тут. У мене поганий слух, тому я сплю ночами і нічого не чую. Вчора вночі були бомбардування, вранці знову сирени".
Станіславський пережив другу світову війну, коли він був інженером, який допомагав будувати радянські військові літаки для боротьби з нацистами.
"Я ніколи не думав, що мені доведеться пережити ще одну, страшнішу війну, в якій гинуть люди з обох боків – матері втрачають своїх дітей, дружини – своїх синів і чоловіків.
У XXI столітті не може бути війни. Війну треба зупинити, треба домовитись", – сказав Станіславський в інтерв'ю Reuters.
До війни у Станіславського була мрія зіграти з великим швейцарцем Роджером Федерером, але зараз він має одне просте бажання – вижити.
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