"Сподіваюсь, я доживу до 100 років". Найстаріший тенісист світу опинився у зоні бойових дій

Ще чотири місяці тому Леонід Станіславський грав у теніс із Рафаелем Надалем, а зараз виживає під російськими бомбардуваннями у Харкові

Леонід Станіславський виживає в умовах війни / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Леонід Станіславський був внесений до Книги рекордів Гіннесса як найстарший за віком тенісист у світі. У березні 2022 року уродженцю Харкова виповниться 98 років.

35-річний Надаль і 97-річний Станіславський

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У жовтні минулого року Станіславський провів спаринг із видатним тенісистом усіх часів Рафаелем Надалем. Але зараз найстаріший тенісист світу переживає справжній жах у Харкові, де щодня рашисти скидають бомби на його місто.

"Сподіваюсь, я доживу до 100 років. Я мушу пережити цю страшну ситуацію. Війна почалася 24 лютого. З 24-го й досі я практично не виходжу надвір. Сиджу вдома... Припаси є, холодильник повний. Сиджу вдома, нікуди не виходжу. Моя дочка Таня у Польщі, вона хоче мене туди відвезти. Але я вирішив залишитися тут. У мене поганий слух, тому я сплю ночами і нічого не чую. Вчора вночі були бомбардування, вранці знову сирени".

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Станіславський пережив другу світову війну, коли він був інженером, який допомагав будувати радянські військові літаки для боротьби з нацистами.

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"Я ніколи не думав, що мені доведеться пережити ще одну, страшнішу війну, в якій гинуть люди з обох боків – матері втрачають своїх дітей, дружини – своїх синів і чоловіків. У XXI столітті не може бути війни. Війну треба зупинити, треба домовитись", – сказав Станіславський в інтерв'ю Reuters.

До війни у Станіславського була мрія зіграти з великим швейцарцем Роджером Федерером, але зараз він має одне просте бажання – вижити.