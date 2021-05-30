"Ми на порозі нової фінансової кризи!" Три причини від українського тенісиста-мільйонера

Олександр Долгополов, який заробив у тенісі сім мільйонів доларів, перетворився на фінансового аналітика і видав невтішний прогноз на майбутнє

Зірка українського тенісу Олександр Долгополов / Фото: Instagram

Колишній лідер українського тенісу Олександр Долгополов, який нещодавно оголосив про завершення спортивної кар'єри через травму, починає проявляти себе в незвичній іпостасі – фінансового аналітика.

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32-річний киянин, який заробив за свою кар'єру понад 7 млн доларів тенісних призових, передрікає нову світову фінансову кризу.

"Моя думка, ми на порозі нової світової фінансової кризи! – написав у себе в Instagram Олександр Долгополов. – Коли? Думаю, максимум протягом 3-5 років, може, впродовж року-двох"

Олександр Долгополов / Фото: AFP

ЧОМУ?

"Перше. США і Європа друкують величезну кількість грошей через пандемію. Днями Байден запропонував ще один пакет стимулів на шість трильйонів доларів"

США і Європа друкують величезну кількість грошей через пандемію. Днями Байден запропонував ще один пакет стимулів на шість трильйонів доларів" "Друге. Індикатор Баффета на надзвичайних висотах. Цей індикатор дуже простий і відмінно передбачав минулі кризи – доткомів у нульових і іпотечний в 2007/08 роках"

Індикатор Баффета на надзвичайних висотах. Цей індикатор дуже простий і відмінно передбачав минулі кризи – доткомів у нульових і іпотечний в 2007/08 роках" "Третє. Ставки ФРС – на рекордно низьких 0-0,25%, що рано чи пізно, разом з такими вливаннями долара, підвищить інфляцію"

ВИСНОВКИ ДОЛГОПОЛОВА

"Виходячи з вищесказаного і багатьох інших факторів, змушений визнати, що нинішня ситуація несприятлива для інвестицій і нових тривалих проэктів"

ТРИ РАДИ ДОЛГОПОЛОВА

"Разом з тим, вважаю, під час кризи будуть величезні можливості інвестувати з великою знижкою як в акції, так і в нерухомість, крипту і багато іншого, тож я планую накопичувати капітал і чекати розвитку подій і хороших шансів"

"Якби я вже вліз у щось і не було варіантів вийти, я б постарався мінімізувати використання кредитів, урізати надії на дохід, відсотків на 30, а то й на 50, і бути готовим, що купівельна спроможність може сильно знизитися"

"І, звичайно, потрібно витрачати трохи часу на вивчення ринків. Ваш бізнес залежить від світової економіки і бажано бодай на базовому рівні в це вникати", – підсумував у минулому зоряний тенісист, а нині бізнесмен і фінансовий аналітик Олександр Долгополов

Відзначимо, що днями інший український тенісист висловив обурення арештом Протасевича. "Я більше не літаю з вами, Ryanair", – заявив Сергій Стаховський.