Мені було цікаво: Еліні Світоліній пропонували змінити громадянство

Знаменита українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла, що отримувала та отримує пропозиції щодо зміни громадянства, але вона не збирається міняти свою батьківщину на іншу країну заради грошей

Світоліна зізналася у любові до України / Фото: Instagram

Світоліна зізналася, що пропозиція про зміну громадянства їй надходила ще в юному віці. Раніше Світоліна заявила, що не збирається йти у політику.

Читайте також: Кличка у Києві з мільйонеркою Світоліною, поки його колишня Хейден на дні

Реклама

"Були пропозиції ще у 10 років, перед тим, як я розпочала свою юніорську кар'єру. Були і Австралія, і Казахстан, давно була з Англії пропозиція. У ранньому віці мені було цікаво, чому інша країна хоче, щоб я виступала за них. Батьки мені чітко пояснили, що я народилася в Україні, це моя країна.

Українська тенісистка примірила вишиванку / Фото: Instagram

Ти зрозумієш це, коли виступатимеш під прапором України. А коли ти стоїш на п'єдесталі та грає гімн іншої країни, це дивно. Це про гроші.

Эліна Світоліна / Фото: Reuters

Я тут народилася і виросла, я одеситка, люблю Україну і люблю сюди приїжджати. Пишаюся, що я росла тут, і представляю Україну", – сказала Світоліна у програмі У гостях у Гордона.

Зазначимо, що 2022 стартував для Еліни не дуже вдало. Україна програла два стартові матчі цього року.

Реклама

Нагадаємо, перед новим сезоном Світоліна, незадоволена своїми результатами, змінила тренера. Тепер її готує латвієць Андіс Юшка, який раніше працював із чемпіонкою Роллан Гаррос-2017 Оленою Остапенко.