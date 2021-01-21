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Найкраща тенісистка планети начхала на коронавірус

21 січня, 16:25

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Австралійка Ешлі Барті сходила в магазин без захисної маски, але потім вибачилася

У неприємну історію потрапила сьогодні перша ракетка планети. Австралійську тенісистку Ешлі Барті помітили в одному з супермаркетів без захисної маски, хоча діє сувора заборона заходити в приміщення, не прикривши обличчя. Інцидент стався в передмісті Мельбурна, де 8 лютого стартує Відкритий чемпіонат Австралії – першого в році турніру серії "Великого шолома".

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Восени Барті відмовилася захищати свій титул на "Ролан Гаррос".

Про порушення правил під час пандемії коронавірусу повідомило австралійське видання Sky News.

Незабаром 24-річна Ешлі визнала свою помилку, назвавши її невинною, і вибачилася, пообіцявши надалі так не чинити. Сама вона готується до виставкового турніру, який пройде в Аделаїді наприкінці січня за участю кількох зірок першої величини: Новака Джоковича, Домініка Тіма, Наомі Осаки, Сімони Халеп.

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/ Фото: AFP

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У той же час багато тенісистів із інших країн перебувають на карантині в готельних номерах через жорсткі вимоги влади штату Вікторія. Деяким щастить трохи більше за інших, і їм дозволяють потренуватися з одним суперником. У число "щасливчиків" потрапила й українка Еліна Світоліна.

Раніше матч Барті й Світоліної став найкращим в Індіан-Веллсі за п'ять років.

Згадаймо, як українки перемагали на Відкритому чемпіонаті Австралії:

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теніс порушення маска коронавірус Ешлі Барті
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