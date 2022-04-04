Легендарна польська тенісистка у захваті від 98-річного українця: Він у чудовій формі

Найстаріший тенісист планети українець Леонід Станіславський провів спаринг зі знаменитою тенісисткою Агнешкою Радванською з Польщі.

Читайте також: Складнощі спортсменів у теробороні. Одкровення легенди українського тенісу

Про це спортсменка написала у Instagram.

"Було дуже приємно познайомитися з 98-річним Леонідом, який є найстарішим тенісистом світу і входить до Книги рекордів Гіннеса. Пан Леонід, який приїхав з Харкова до Польщі, досі перебуває у чудовій тенісній формі.

Я дуже рада здійснити одне з його бажань та вийти з ним на один корт. Бажаю йому величезного здоров'я та ще більше рекордів у майбутньому", – написала Радванська.