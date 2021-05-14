Кричала матом і била ракеткою 18-річну ученицу: російська тенісистка звинуватила тренера

Олена Малих, яка виступає на турнірах для спортсменок до 19 років, заявила, що мама Андрія Рубльова принижували її протягом довгого часу

Олена Малих, яка звинувачує тренерку в побитті / Фото: Instagram

Схоже, нестримний темперамент в родині відомого російського тенісиста Андрія Рубльова не лише у нього. У квітні росіянин розлютився і в кров розбив коліно ракеткою після програного м'яча у чвертьфіналі турніру в Барселоні. А тепер 18-річна тенісистка Олена Малих звинуватила матір 7-ї ракетки світу Марину Мар'єнко в побитті.

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"Мене принижували довгий час, а в останні тижні це загострилося. І в останній день тренер Мар'єнко, мати Андрія Рубльова, покривала матом, принижувала, потім підійшла і вдарила ракеткою кілька разів, потім я почала йти, а вона почала витягати з моєї сумки речі, ракетки, забрала телефон і не віддавала. Мені довелося піти без речей", – цитує тенісистку sport24.ru

"Я написала заяву в поліцію. Чесно, не знаю і не розумію, що нею рухало, я не давала приводів. Мене принижували велику кількість часу, я терпіла, але не давала приводу і відповіді. Вона себе так вела, не тільки зі мною. Зараз нормально себе почуваю. Отримала великий емоційний стрес і забій на руці"

Мар'єнко ж спростувала звинувачення у фізичному насильстві в інтерв'ю РЕН ТВ, а екіпіровку і телефон Малих передала її батькові: "Вона приходить на тренування абсолютно несамовита після нічних ігор. Я заслужений тренер країни, 10 років у мене ця дитина займається. І приходить, позіхає, не тренується, з телефону не вилазить. Ну, як це взагалі? Якісь повинні бути з мого боку тренерські заходи".

Андрій Рубльов / Фото: Reuters

Повідомляється, що Олена Малих представляє Москву і виступає на турнірах для тенісисток до 19 років. А Марина Мар'єнко – не просто мама Рубльова. Раніше тренувала Анну Курнікову, Дарину Гаврилову і Ірину Хромачеву.

Раніше батько тенісистки-красуні налякав суддю, яка викликала на корт охорону.