Королева краси штурмує тенісний корт і крутить роман з мачо італійського кіно

Тенісистка і модель Сюзанна Джованарді у 2019 році виграла конкурс Міс Італія і намагається побудувати успішну кар'єру в спорті

Італійська красуня Сюзанна Джованарді щосили намагається зробити собі кар'єру в тенісі, але поки що не завжди виходить пробитися в основну сітку турнірів ITF. Зате до 21 року встигла стати справжньою королевою краси і непогано заробляє в якості моделі.

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За кар'єру Сюзанна заробила тільки 1 699 доларів призових. Зате паралельно вирішила отримувати дивіденди і від своєї вражаючої зовнішності і в 2019 році вона стала "Міс Італія". Після чого у тенісистки немає проблем зі спонсорами і контрактами поза кортом.

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Все в порядку у дівчини і з особистим життям. Джованарді вже тривалий час зустрічається з 32-річним італійським актором і режисером Андреа Преті, який при цьому народився в Данії. На пострадянському просторі він відомий за фільмами "Любов прет-а-порте" та "Ще один день".

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У квітні Сюзанна виступила на двох турнірах ITF у Тунісі, але доходила лише до другого раунду кваліфікації.

Раніше ми розповідали, що гаряча зірка тенісу пробує себе в ролі моделі: в рожевому бікіні, відкинувши локони кольору сакури.

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