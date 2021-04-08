Коли ж це закінчиться?! Тенісні шоломи знову рухають через COVID-19 і глядачів

Організатори "Ролан Гаррос" офіційно змінили дати проведення турніру. Французький турнір Великого шолома буде відкладений на тиждень.
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Отже, кваліфікація "Ролан Гаррос" пройде з 24 травня по 28 травня, а основна сітка змагань розпочнеться 30 травня і триватиме на кортах Парижа до 13 червня.
/ Фото: AFP
У своєму останньому виступі 31 березня президент Франції оголосив, що з середини травня буде встановлений графік поступового відновлення культурних і спортивних заходів за умови поліпшення ситуації в галузі охорони здоров'я. Тому організатори Ролан Гаррос і вирішили посунути турнір. Вони сподіваються, що таким чином більша кількість глядачів зможе побачити матчі на власні очі.
Рафаель Надаль / Фото: Reuters
При цьому у зв'язку з перенесенням "Гарроса" трав'яні турніри в Штутгарті, Хертогенбосе і Ноттінгемі, які повинні початися 7 червня, можуть бути скасовані. В такому випадку Федерація тенісу Франції виплатить компенсацію їх організаторам. Однак Штутгарт вже повідомив, що не збирається нічого міняти.
Нагадаємо, що в минулому році французький "шолом" стартував через пандемію взагалі в кінці вересня. Жіночий турнір тоді сенсаційно виграла 19-річна Іга Швентек з Польщі. У чоловічому трофей відвіз іспанець Рафаель Надаль. А юна українська тенісистка Костюк встановила рекорд у світовому рейтингупісля виступу в Парижі.
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