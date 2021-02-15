Який вигляд має матч Australian Open без глядачів. Фоторепортаж із Мельбурна

Кадри з Австралії, де проходять матчі першого в 2021 році турніру Великого шлему

Фотографії, від який вам стане сумно. Так можна було б назвати фоторепортаж із Мельбурна. Місто приймає перший в 2021 році турнір Великого шлему – Відкритий чемпіонат Австралії. Цього року він проходить без глядачів. І фотографії такої яскравої спортивної події без уболівальників мають дещо гнітючий вигляд.

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В ніч із неділі на понеділок Україна втратила свого останнього представника на турнірі. Еліна Світоліна не змогла вийти у чвертьфінал. У поєдинку четвертого кола перша ракетка України і п'ята ракетка світу програла американці Джесіці Пегулі з рахунком 4:6, 6:3, 3:6. На прикладі цього матчу і покажемо фото порожніх трибун із Мельбурна.

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Навіть звичне рукостискання після матчу змінили. Тепер тенісистки виконують його безконтактно – просто торкаючись ракетки суперниці.

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Наступний турнір Великого шлему – Відкритий чемпіонат Франції. "Ролан Гаррос" повинен стартувати 17 травня.

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