Русский
$ 27,84
33,68
  1. Спорт
  2. Новини тенісу

Який вигляд має матч Australian Open без глядачів. Фоторепортаж із Мельбурна

15 лютого, 08:11

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Кадри з Австралії, де проходять матчі першого в 2021 році турніру Великого шлему

Фотографії, від який вам стане сумно. Так можна було б назвати фоторепортаж із Мельбурна. Місто приймає перший в 2021 році турнір Великого шлему – Відкритий чемпіонат Австралії. Цього року він проходить без глядачів. І фотографії такої яскравої спортивної події без уболівальників мають дещо гнітючий вигляд.

Реклама

В ніч із неділі на понеділок Україна втратила свого останнього представника на турнірі. Еліна Світоліна не змогла вийти у чвертьфінал. У поєдинку четвертого кола перша ракетка України і п'ята ракетка світу програла американці Джесіці Пегулі з рахунком 4:6, 6:3, 3:6. На прикладі цього матчу і покажемо фото порожніх трибун із Мельбурна.

В тренді
Померла найсильніша людина планети з України

Навіть звичне рукостискання після матчу змінили. Тепер тенісистки виконують його безконтактно – просто торкаючись ракетки суперниці.

Реклама

Наступний турнір Великого шлему – Відкритий чемпіонат Франції. "Ролан Гаррос" повинен стартувати 17 травня.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Еліна Світоліна Australian Open

Джерела: Reuters , Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Балі, що ти робиш з людьми! Абсолютно гола дочка зірки тенісу катається на слоні
Балі, що ти робиш з людьми! Абсолютно гола дочка зірки тенісу катається на слоніТеніс
Найсексуальніша
Найсексуальніша "ракетка" світового тенісу, яку ви не побачите на Australian OpenТеніс
"Валентинка" із сідниць: дочка легенди російського спорту готова до Дня закоханихТеніс
Світоліна виграла три мільйони в Австралії
Світоліна виграла три мільйони в АвстраліїТеніс
Чим вона займалася в туалеті? Відому тенісистку оштрафували в Мельбурні
Чим вона займалася в туалеті? Відому тенісистку оштрафували в МельбурніТеніс
Нехай замовкне! Румунська красуня попросила суддю закрити рота своєму тренеру
Нехай замовкне! Румунська красуня попросила суддю закрити рота своєму тренеруТеніс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти