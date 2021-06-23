23 червня 31’
Швеція 1
Польща 0
23 червня 32’
Словаччина 0
Іспанія 1
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
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Вистачило на один матч: Світоліна знову програла

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
23 червня, 19:09
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Еліна Світоліна не змогла вийти в 1/4 фіналу турніру в Істбурні. Репетиція перед Вімблдоном завершилася для українки вже після другого матчу
Еліна Світоліна програла на турнірі в Істбурні
Еліна Світоліна програла на турнірі в Істбурні / Фото: Reuters

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна все ніяк не може увійти в переможний ритм. Напередодні українка переможно стартувала на турнірі в Істбурні з призовим фондом 565 тисяч доларів, але протрималася там всього один раунд.

У матчі другого раунду п'ята ракетка рейтингу WTA Світоліна поступилася Олені Рибакіній з Казахстану, що займає 21-е місце в світі – 4:6, 6:7 (3). Матч тривав 1 годину і 40 хвилин.

До речі, раніше ми писали, що з української зірки тенісу офіційно зняли звинувачення у вживанні допінгу. 21-річна одеситка Даяна Ястремська домоглася виправдувального вироку від чиновників, хоча вимушено не могла змагатися з січня цього року.

Згадаймо, як Леся Цуренко розповідала про бажання виступити на Олімпійських іграх:

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 23 червня
1:0 (31’)
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0:1 (32’)
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Субота, 26 червня
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