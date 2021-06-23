Вистачило на один матч: Світоліна знову програла

Еліна Світоліна не змогла вийти в 1/4 фіналу турніру в Істбурні. Репетиція перед Вімблдоном завершилася для українки вже після другого матчу

Еліна Світоліна програла на турнірі в Істбурні / Фото: Reuters

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна все ніяк не може увійти в переможний ритм. Напередодні українка переможно стартувала на турнірі в Істбурні з призовим фондом 565 тисяч доларів, але протрималася там всього один раунд.

У матчі другого раунду п'ята ракетка рейтингу WTA Світоліна поступилася Олені Рибакіній з Казахстану, що займає 21-е місце в світі – 4:6, 6:7 (3). Матч тривав 1 годину і 40 хвилин.