Вистачило на один матч: Світоліна знову програла

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна все ніяк не може увійти в переможний ритм. Напередодні українка переможно стартувала на турнірі в Істбурні з призовим фондом 565 тисяч доларів, але протрималася там всього один раунд.
У матчі другого раунду п'ята ракетка рейтингу WTA Світоліна поступилася Олені Рибакіній з Казахстану, що займає 21-е місце в світі – 4:6, 6:7 (3). Матч тривав 1 годину і 40 хвилин.
До речі, раніше ми писали, що з української зірки тенісу офіційно зняли звинувачення у вживанні допінгу. 21-річна одеситка Даяна Ястремська домоглася виправдувального вироку від чиновників, хоча вимушено не могла змагатися з січня цього року.
Згадаймо, як Леся Цуренко розповідала про бажання виступити на Олімпійських іграх: