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Добре, що це був не бейсбол: тенісист вдарив напарника ракеткою

29 квітня, 12:23

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

У парному матчі на турнірі в США тенісист вдарив партнера по команді ракеткою, коли намагався вибити м'яч. Незважаючи на інцидент тенісисти продовжили матч і виграли його

Курйозний випадок стався під час парного поєдинку на Челленджері в США. Туніський тенісист Сканден Мансурі при спробі відбити м'яч випадково врізав своєму партнеру Дієго Ідальго з Еквадору ракеткою по обличчю.

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На щастя, Ідальго відбувся легким переляком і зумів продовжити матч, який він з недолугим напарником в результаті довів до перемоги.

Раніше ми писали, що українку не пускають на змагання через допінг: трибунал відхилив і другу апеляцію. Одеська тенісистка Даяна Ястремська досі тимчасово відсторонена від турнірів з 7 січня і в цьому році ще не грала, хоча і просила її допустити.

Також ми писали, що Надаль ошелешив дев'ятирічного сина Неймара: відео емоцій хлопчика. "Мама, він зі мною поговорив!" – спадкоємець зіркового футболіста ПСЖ в шоці від особистого повідомлення від легенди тенісу. Хлопець радіє так, немов виграв ЧС.

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