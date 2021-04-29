Добре, що це був не бейсбол: тенісист вдарив напарника ракеткою

У парному матчі на турнірі в США тенісист вдарив партнера по команді ракеткою, коли намагався вибити м'яч. Незважаючи на інцидент тенісисти продовжили матч і виграли його

Курйозний випадок стався під час парного поєдинку на Челленджері в США. Туніський тенісист Сканден Мансурі при спробі відбити м'яч випадково врізав своєму партнеру Дієго Ідальго з Еквадору ракеткою по обличчю.

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На щастя, Ідальго відбувся легким переляком і зумів продовжити матч, який він з недолугим напарником в результаті довів до перемоги.

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