Гроза авторитетів. Юний іспанець розгромив у фіналі третю ракетку світу

19-річний Карлос Алькарас вже "зняв два скальпи" у легенд світового тенісу з топ-5, на черзі був ще один представник еліти

Карлос Алькарас святкує перемогу на Madrid Open / Фото: Reuters

У неділю, 8 травня, відбувся фінал турніру ATP 1000 у Мадриді, в якому зійшлися 9-а ракетка світу Карлос Алькарас та 3-я ракетка Олександр Звєрєв. На шляху до фіналу молодий Алькарас по черзі вибив Рафаеля Надаля та Новака Джоковича.

Матч тривав 64 хвилини, протягом яких Звєрєв подав три ейси проти одного в Алькараса. При цьому іспанець не робив подвійних помилок, тоді як у німця їх було п'ять.

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Також Алькарас реалізував чотири із восьми брейк-пойнтів.

У результаті поєдинок закінчився переконливою перемогою юного обдарування.

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Madrid Open. Фінал

Карлос Алькарас (Іспанія) – Олександр Звєрєв (Німеччина) – 2:0 (6:3, 6:1)

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19-річний Карлос Алькарас став наймолодшим гравцем в історії, який обіграв трьох суперників із топ-5 світового тенісу у рамках одного турніру.

TEEN TAKEOVER IN MADRID



Carlos Alcaraz wins his second ATP Masters 1000 title @alcarazcarlos03 | @MutuaMadridOpen | #MMOPEN pic.twitter.com/znQfSSg8bo - ATP Tour (@atptour) May 8, 2022

Цього сезону у нього вже чотири титули. Наступного тижня він підніметься на шостий рядок світового рейтингу, оновивши особистий рекорд.