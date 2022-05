Гроза авторитетів. Юний іспанець розгромив у фіналі третю ракетку світу

У неділю, 8 травня, відбувся фінал турніру ATP 1000 у Мадриді, в якому зійшлися 9-а ракетка світу Карлос Алькарас та 3-я ракетка Олександр Звєрєв. На шляху до фіналу молодий Алькарас по черзі вибив Рафаеля Надаля та Новака Джоковича.

Матч тривав 64 хвилини, протягом яких Звєрєв подав три ейси проти одного в Алькараса. При цьому іспанець не робив подвійних помилок, тоді як у німця їх було п'ять.

Також Алькарас реалізував чотири із восьми брейк-пойнтів.

Completely. In. Command @alcarazcarlos03 can do no wrong at #MMOPEN . pic.twitter.com/5oqqnmoAIy