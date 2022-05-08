Гроза авторитетів. Юний іспанець розгромив у фіналі третю ракетку світу

У неділю, 8 травня, відбувся фінал турніру ATP 1000 у Мадриді, в якому зійшлися 9-а ракетка світу Карлос Алькарас та 3-я ракетка Олександр Звєрєв. На шляху до фіналу молодий Алькарас по черзі вибив Рафаеля Надаля та Новака Джоковича.
Матч тривав 64 хвилини, протягом яких Звєрєв подав три ейси проти одного в Алькараса. При цьому іспанець не робив подвійних помилок, тоді як у німця їх було п'ять.
Також Алькарас реалізував чотири із восьми брейк-пойнтів.
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Completely. In. Command @alcarazcarlos03 can do no wrong at #MMOPEN . pic.twitter.com/5oqqnmoAIy- Tennis TV (@TennisTV) May 8, 2022
У результаті поєдинок закінчився переконливою перемогою юного обдарування.
Madrid Open. Фінал
Карлос Алькарас (Іспанія) – Олександр Звєрєв (Німеччина) – 2:0 (6:3, 6:1)
Bring out the champagne @alcarazcarlos03 @alexzverev123 #MMOPEN pic.twitter.com/f7aPDpYTrK- Tennis TV (@TennisTV) May 8, 2022
19-річний Карлос Алькарас став наймолодшим гравцем в історії, який обіграв трьох суперників із топ-5 світового тенісу у рамках одного турніру.
TEEN TAKEOVER IN MADRID- ATP Tour (@atptour) May 8, 2022
Carlos Alcaraz wins his second ATP Masters 1000 title @alcarazcarlos03 | @MutuaMadridOpen | #MMOPEN pic.twitter.com/znQfSSg8bo
Цього сезону у нього вже чотири титули. Наступного тижня він підніметься на шостий рядок світового рейтингу, оновивши особистий рекорд.