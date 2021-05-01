Це була незвичайна подорож: Олександр Долгополов оголосив про завершення кар'єри

Титулований український тенісист Олександр Долгополов йде зі спорту. Він так і не зміг подолати наслідки травми руки, через яку він не виходь на корт з 2019 року

/ Фото: AFP

Колишня перша ракетка України Олександр Долгополов оголосив про завершення кар'єри. Тенісист так і не зміг оговтатися після травми руки. Українець зізнався, що далі планує займатися бізнесом, а від тенісного життя на найближчий час відійде.

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"Друзі, хочу оголосити, що завершую спортивну кар'єру! Це була незвичайна подорож, довжиною у все моє свідоме життя. На жаль, за кілька років через декілька операцій на кисті я не зміг повернуться на той рівень, який потрібен для виступів там, де я себе бачу, а грати з обмеженнями і болем не бачу сенсу. Спасибі всім, хто підтримував і вболівав, також тим, хто не сильно радів успіхам, ви відмінно мотивували", – написав тенісист в Instagram.

Долгополов дебютував в професіоналах з 2006 року. Найвищою позицією в рейтингу ATP є 13-е місце, яке він займав в 2012 році. За свою кар'єру Олександр виграв чотири турніри серії ATP і більше семи мільйонів доларів призових.