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Ешлі Барті зі сльозами виграла Вімблдон і два мільйони євро

Олег Люлька Олег Люлька
10 липня, 18:35
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Перша ракетка світу з Австралії в трьох сетах здолала чешку Кароліну Пшішкову, вперше в своїй кар'єрі ставши переможницею трав'яного мейджора
Перша ракетка світу Ешлі Барті
Перша ракетка світу Ешлі Барті / Фото: Reuters

Перша ракетка світу Ешлі Барті з Австралії вперше в кар'єрі виграла Вімблдонський турнір. У фінальному матчі Барті завдала поразки восьмий сіяній чешці Кароліні Плішковій з рахунком 6:3, 6:7 (4:7), 6:3. Зустріч тривала 1 годину 55 хвилин.

Після переможного розіграшу Барті не впоралася з емоціями, розридавшись безпосередньо на корті.

Барті сім разів подала навиліт, припустилася семи подвійних помилок і реалізувала 6 з 8 брейк-пойнтів. Плішкова подала шість ейсів, п'ять разів помилилася на подачі і взяла чотири подачі суперниці.

Для 25-річної Барті цей титул став 12-м в кар'єрі, четвертим у сезоні-2021 і другою перемогою на турнірах "Великого шолома" після "Ролан Гаррос"-2019. Раніше найкращим результатом Барті на трав'яному мейджорі був вихід до четвертого кола 2019 року.

За цю лондонську перемогу Барті отримає 1 979 979 євро призових, заробіток Плішкової становив 1 048 224 евро.

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Додамо, що Барті стала першою австралійкою за 41 рік, яка виграла Вімблдон в одиночному розряді. До Ешлі це вдалося її наставниці Івонн Гулагонг-Коулі, яка здобула титул в Англії в 1971 і 1980 роках.

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3
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І
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3
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3
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3
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0
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#
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І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
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4
3
Хорватія
3
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4
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Шотландія
3
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3
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7
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Іспанія
3
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5
3
Словаччина
3
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3
4
Польща
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Франція
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