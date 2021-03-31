Страшенно спекотні тенісистки відірвалися на яхті в маленьких бікіні

Дівчата вибули з боротьби на турнірі в Маямі і вирушили святкувати

Поки українка Еліна Світоліна готується до півфіналу турніру в Майамі, тенісистки, які вже вибули з боротьби, безтурботно відпочивають на яхті. Американка Аманда Анісімова привітала з днем народження росіянку Анастасію Потапову, якій виповнилося 20, і запросила її поніжитися під сонцем Флориди.

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Дівчата провели свято в купальниках, каталися на водних мотоциклах і їли торт. А потім поділилися кадрами в Instagram. "Дві прекрасні русалки", "Страшенно спекотні", – писали тенісисткам фанати.

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Нагадаємо, що 19-річна Анісімова – колишня друга ракетка світу в юніорському рейтингу і переможниця юніорського турніру Великого шолома. Але і в дорослому тенісі вже встигла виграти турнір WTA.

Раніше сексуальна тенісистка почала продавати свої фото. Дівчина завершила кар'єру в 2020 році через травму і влаштувалася у США.

Ми розповідали, що суперниця вибила кисть Світоліній, у якої почалися проблеми зі здоров'ям.

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Дивіться, як Світоліна живе в Маямі

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