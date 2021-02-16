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Кинув вагітну супермодель: тенісист не спілкується з екс-коханою, але бреше в інтерв'ю

16 лютого, 20:08

Олена Павлова Олена Павлова

Бренда знаходиться вже на 9-му місяці і збирається виховувати дитину сама

Восени 2019 року любителі тенісу обговорювали стрімкий роман Олександра Звєрєва і німецької супермоделі Бренди Патеа. Але казка тривала недовго. Мабуть, спільний карантин дався закоханим важко, і вони розлучилися в серпні 2020-го. Однак пізніше 27-річна Бренда зізналася, що чекає на дитину від 23-річного Звєрєва.

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Модель відразу ж заявила, що збирається виховувати малюка сама і не розглядає спільну опіку над дитиною. А після останніх інтерв'ю Звєрєва, де 7-ма ракетка світу стверджує, що спілкується зі своєю колишньою і підтримує її, Патеа написала гнівний пост у Instagram:

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"Я читала багато інтерв'ю Алекса і задаюся питанням, чого він хоче добитися, кажучи такі речі. "Дитина – найяскравіше в його житті"? "Він дуже радий"? "Найважливіша подія"? Віриться насилу, тому що ми не підтримуємо зв'язок ! І він не проявляє ініціативи! Мені просто хотілося тиші і спокою, але стільки людей говорить мені: "Добре, що ви на зв'язку, що він цікавиться". З мене досить його "ідеальних інтерв'ю". Будь чесний хоча б раз".

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Зазначимо, що кар'єра Патеа стрімко пішла вгору після того, як у 2017 році вона брала участь в проекті Гайді Клум "Наступна топ-модель Німеччини". Що стосується особистого життя, то Бренда також зустрічалася з турецьким актором Баришом Муратом Ягджи.

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Звєрєв раніше зустрічався з російською моделлю Ольгою Шариповою. Пара то розбігалася, то знову сходилася. Дівчина звинувачувала його в домашньому насильстві. І незабаром стосунки розвалилися.

Олександр Звєрєв. Фото: Reuters/Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports

Олександр Звєрєв. Фото: Reuters/Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports

Раніше ми розповідали, в чиїй компанії провів ніч наш тенісист.

Дарина Білодід вчиться грати в теніс

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модель вагітна тенісист Олександр Звєрєв
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