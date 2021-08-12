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Світоліна зазнала фіаско в стартовому матчі турніру в Монреалі

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
12 серпня, 10:20
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Українська тенісистка Еліна Світоліна невдало виступила на турнірі в Канаді. Наша спортсменка не змогла здолати британку в стартовому матчі
Світоліна програла у стартовому матчі турніру в Монреалі
Світоліна програла у стартовому матчі турніру в Монреалі / Фото: Reuters

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№5 WTA) програла британці Йоханні Конті (№41 WTA) стартовий матч другого раунду в рамках хардового турніру WTA 1000 у Монреалі.

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Перший сет бронзова медалістка Олімпіади-2020 в Токіо виграла у британки – 6:3. Але другий і третій сети були програні українкою – 3:6, 2:6.

Йоханна Конта виявилася сильнішою бронзової медалістки Олімпіаді-2020
Йоханна Конта виявилася сильнішою бронзової медалістки Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Це перша перемога британської тенісистки над Еліною Світоліною, попередні п'ять поєдинків виграла українка.

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Конта в першому колі турніру в Канаді перемогла Чжан Шуай (№51 WTA) з Китаю – 6:2, 6:1.

Інша українська тенісистка Даяна Ястремська (№50 WTA) на старті турніру програла американці Слоун Стівенс (№62 WTA) – 6:4, 1:6, 4:6.

Нагадаємо, що в Токіо Еліна Світоліна здобула першу в історії українського тенісу медаль Олімпіад, ставши бронзовою призеркою Ігор.

Світоліна з бронзою Ігор у Токіо
Світоліна з бронзою Ігор у Токіо / Фото: Reuters

Эліна Світоліна взяла бронзу на Олімпіаді-2020
Эліна Світоліна взяла бронзу на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

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Гаель Монфіс дуже радий нагороді Еліни Світоліної
Гаель Монфіс дуже радий нагороді Еліни Світоліної / Фото: Инстаграм

А в рейтингу найкращих тенісисток світу перша ракетка України Еліна Світоліна зробила крок вгору, піднявшись з шостого рядка на п'ятий, при тому, що WTA не враховувала виступу спортсменки на Олімпіаді в Токіо.

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Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
3
8:1
9
2
Десна
3
7:1
9
3
Ворскла
3
8:3
7
4
Дніпро-1
3
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7
5
Металіст 1925
3
5:4
6
6
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3
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6
7
Шахтар
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Колос
2
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Зоря
3
6:4
3
10
Минай
2
1:2
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Маріуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львів
3
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1
15
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3
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0
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#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
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