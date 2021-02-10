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Бойфренд української зірки тенісу переживає важкий період і навіть заплакав

10 лютого, 11:48

Олена Павлова Олена Павлова

Однак Монфіс не збирається відмовлятися від своєї головної пристрасті

Бойфренд Еліни Світоліної, 11-я ракетка світу Гаель Монфіс вилетів з Australian Open вже в першому колі, зазнавши сьомої поразки поспіль. Французький тенісист заплакав від досади на прес-конференції. А Світоліна після перемоги передала послання Монфісув знак підтримки. І її приклад наслідував багато хто.

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"Я був вражений кількістю добрих повідомлень, які отримав від рідних, моєї дівчини Еліни, друзів, команди, агента, спонсорів і багатьох уболівальників. Хочу подякувати всім за підтримку, незважаючи на нестабільність. У мене зараз непростий період, але я переконаний, що в найближчому майбутньому виправлю ситуацію. Після важкої поразки можуть захлеснути емоції – особливо, коли дуже багато працював і очікування високі", – написав Гаель в Twitter.

Але Монфіс не збирається здаватися: "Теніс – моя головна пристрасть, і мені дуже пощастило, що я можу заробляти їм на життя. Одного погляду на те, що відбувається в світі досить, щоб згадати, що потрібно чекати кращого майбутнього. А тепер назад за роботу!"

Гаель Монфіс

Гаель Монфіс / Фото: Reuters

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Еліна Світоліна і Гаель Монфіс

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Instagram

Нагадаємо, що на старті Australian Open Элина за дві години обіграла чешку Марію Боузковуі заробила понад 3 млн гривень призових. У другому колі перша ракетка України зустрінеться з висхідною зіркою світового тенісу – 16-річною американкою Корі Гауфф.

Еліна Світоліна перетворила Гаеля Монфіса на мішень

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