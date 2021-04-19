Австралійська красуня після звинувачень у домашньому насильстві пробачила скандального спортмена

Відомий тенісист Нік Кірьос і Кьяра Пассар помирилися після зимового розставання. Кірьос зазначив, що перезавантаження стосунків пройшло успішно

Відомий австралійський тенісист Нік Кірьос, який регулярно потрапляє в скандальні історії через свій довгий язик і нестриманість на корті, повідомив про примирення зі своєю колишньою коханою К'ярою Пассарі. Раніше скандаліст туру висловився про масове зараження на турнірі Джоковича.

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"Перезавантаження пройшла успішно", – підписав австралієць відео з К'ярою в своєму Instagram, Натякаючи на позитивний ефект від їх недавнього розставання

Нагадаємо, Кірьос і Пассарі почали зустрічатися в липні 2020 року – через три місяці після того, як австралієць розлучився з російською тенісисткою Анною Калинською. Нові відносини Ніка тривали до кінця лютого 2021 року. Кьяра натякала на домашнє насильство та психологічний тиск, а також на зраду тенісиста.

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Однак уже в середині березня Кірьос і Пассарі, яку він називає своєю королевою, були знову помічені разом. А спортсмен пообіцяв, що більше не буде таким злим, як раніше.

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Нагадаємо, що Кірьос – володар шести титулів ATP в одиночному розряді, а його краще в кар'єрі місце в рейтингу – 13-е. Нещодавно австралієць повідомив, що пропустить весь грунтовий сезон, включаючи "Ролан Гаррос" через обов'язковий карантин після кожного перельоту.

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