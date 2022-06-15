14 червня 21:45
Україна 1
Ірландія 1
14 червня 21:45
Англія 0
Угорщина 4
14 червня 21:45
Німеччина 5
Італія 2
14 червня 21:45
Польща 0
Бельгія 1
14 червня 21:45
Нідерланди 3
Уельс 2
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Євродесант їде до Києва? Робота під час війни Робота під час війни 🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку
СЬОГОДНІ Спорт Новини тенісу

Америка пішла на поступки Росії. Новий світовий скандал

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 червня, 08:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російським та білоруським тенісистам дозволили брати участь у US Open, незважаючи на війну в Україні
Медведєв поїде на US Open
Медведєв поїде на US Open / Фото: Колаж: Сьогодні

Асоціація тенісу США (USTA) випустила офіційну заяву, згідно з якою дозволить російським та білоруським гравцям участь у US Open-2022 у нейтральному статусі. Раніше організатори британського Уїмблдону не допустили представників Росії та Білорусі.

"Ми визнаємо, що кожній організації доводилося стикатися з унікальними обставинами, що впливають на її вирішення. Виходячи з індивідуальних обставин, USTA допустить усіх гравців, незалежно від національності, до участі у Відкритому чемпіонаті США 2022 року", – йдеться у заяві.

Також наголошується, що USTA використовує US Open-2022 як платформу для просування гуманітарної ініціативи "Теніс за мир". Організатори пообіцяли надіслати зібрані фінансові кошти в Україну.

Реклама

Турнір пройде у Нью-Йорку з 29 серпня по 11 вересня. Його чинним чемпіоном у чоловіків є росіянин Данило Медведєв. Він прибрав зі свого профілю у соцмережах прапор Росії.

Раніше ми розповідали, що українська тенісистка Даяна Ястремська відмовилася потиснути руку росіянці Катерині Олександровій.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Спорт
Показати ще
Світовий спорт - за Україну!
Більше новин
Наука та технології
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Спортивні історії
Хочу ще
Лайфхаки на всі випадки життя
Більше новин
Захищають Україну
Хто вступив в тероборону
Авто
Більше новин
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Останні новини
Більше новин
Рейтинг WTA
1
Іга Свьонтек Іга Свьонтек
8631
2
Анетт Контавейт Анетт Контавейт
4511
3
Паула Бадоса Паула Бадоса
4245
4
Унс Джабір Унс Джабір
4150
5
Аріна Соболенко Аріна Соболенко
4145
6
Марія Саккарі Марія Саккарі
4075
7
Кароліна Плішкова Кароліна Плішкова
3678
8
Jessica Pegula Jessica Pegula
3255
9
Деніел Коллінз Деніел Коллінз
3255
10
Гарбінє Мугуруса Гарбінє Мугуруса
3060
Опитування
Рейтинг АТР
1
Данило Медведєв Данило Медведєв
7950
2
Олександр Зверєв Олександр Зверєв
7075
3
Новак Джокович Новак Джокович
6770
4
Рафаель Надаль Рафаель Надаль
6525
5
Каспер Рууд Каспер Рууд
5050
6
Стефанос Циципас Стефанос Циципас
4945
7
Карлос Алькарас Карлос Алькарас
4893
8
Андрій Рубльов Андрій Рубльов
4125
9
Фелікс Оже-Альяссім Фелікс Оже-Альяссім
3895
10
Маттео Берреттіні Маттео Берреттіні
3570
Переможці Ліги чемпіонів
ТОП-5 кращих команд
1
Реал Реал
14
2
Мілан Мілан
7
3
Баварія Баварія
6
4
Ліверпуль Ліверпуль
6
5
Барселона Барселона
5
Покер-кейс
Відкривай - перемагай!
Азартні новини
Чемпіонський бій Усика
Олександр Усик
Олександр Усик
23 лип.
23:00
Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа

35

Вік

32

191

Зріст

198

198

Розмах рук

208

100.3

Вага

108.6

19

Перемоги

24

68.4%

% нокаутів

91.7%

Найкращі боксери світу
ТОП-10 незалежно від ваги
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадій Головкін Геннадій Головкін Геннадій Головкін
41 - 1 - 1
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Олександр Усик Олександр Усик Олександр Усик
19 - 0 - 0
6
Еррол Спенс Еррол Спенс Еррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс
28 - 1 - 0
9
Каллум Сміт Каллум Сміт Каллум Сміт
28 - 1 - 0
10
Йорденіс Угас Йорденіс Угас Йорденіс Угас
27 - 4 - 0
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2162К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1720К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1633К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1120К
5
Володимир Кличко Володимир Кличко
990К
6
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
866К
7
Андрій Лунін Андрій Лунін
564К
8
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
508К
9
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
469К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Що атлети пишуть про війну
Рейтинг ФІФА
Найкращі збірні світу:
1
Бразилія Бразилія
1833
2
Бельгія Бельгія
1827
3
Франція Франція
1790
4
Аргентина Аргентина
1765
5
Англія Англія
1762
6
Італія Італія
1723
7
Іспанія Іспанія
1709
8
Португалія Португалія
1675
9
Мексика Мексика
1659
10
Нідерланди Нідерланди
1659
Яке місце в України
Премьер Лига Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
ПОКЕР НА СТОРОНІ ДОБРА
PokerMatch new

Патрік
Леонард

Англія
Долари для України
Прем'єр Ліга
Чемпіонат Англії
1
Манчестер Сіті Манчестер Сіті
93
2
Ліверпуль Ліверпуль
92
3
Челсі Челсі
74
Ла Ліга
Чемпіонат Іспанії
1
Реал Реал
86
2
Барселона Барселона
73
3
Атлетіко Атлетіко
71
Бундесліга
Чемпіонат Німеччини
1
Баварія Баварія
77
2
Боруссія Д Боруссія Д
69
3
Баєр Баєр
64
Серія А
Чемпіонат Італії
1
Мілан Мілан
86
2
Інтер Інтер
84
3
Наполі Наполі
79
Ліга 1
Чемпіонат Франції
1
ПСЖ ПСЖ
86
2
Марсель Марсель
71
3
Монако Монако
69

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти