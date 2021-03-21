60 тисяч євро за секс з Джоковичем: модель розповіла про скандальну угоду

Нещодавно ми писали, що в Сербії рекорд Новака Джоковича перетворили в національне свято. А зараз стало відомо, що проти знаменитого тенісиста готувалася провокація.

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Сербська модель Наталія Щекіч розповіла, що одного разу їй пропонували за гроші спокусити Новака.

"У Лондоні зі мною зв'язався якийсь хлопець. Цього хлопця вважають впливовим менеджером. Він призначив зустріч, а я думала, що мова піде про модельний бізнес. Швидко виявилося, що я помилялася. Він сказав мені: "Ти повинна спокусити Новака і зняти це на відео". Я відразу вирішила, що це жарт, що десь тут прихована камера.

Менеджер говорив, що я отримаю 60 тисяч євро і поїздку в будь-яку точку світу. Я засміялася: "Це ж жарт?". Хлопець не сміявся і був дуже серйозний.

Після цього я відчула себе приниженою. Хотіла побити цього менеджера. Я встала і пішла. Сподіваюся, що ніхто інший не погоджувався на цю пропозицію" , – цитує Щекіч Svet-Scandal .

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Новак Джокович одружився в 2014 році на Олені Рістіч. Пара виховує двох дітей – Тару і Стефана.

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