18-річна українка вибила зі Стамбула вже другу росіянку: огляд матчу Костюк

У другому колі турніру в Туреччині Марта Костюк за півтори години обіграла четверту сіяну Дарину Касаткину з РФ і вийшла в чвертьфінал змагань

На турнірі WTA 250 в Стамбулі українська тенісистка Марта Костюк обіграла вже другу росіянку поспіль. У першому колі Костюк пройшла Каміллу Рахимову , А тепер розібралася з Дариною Касаткиной – 6: 3, 7: 5 і вийшла в чвертьфінал. При цьому Дарина займає 37 місце в світовому рейтингу, тоді як Марта – 85-е.

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Поєдинок в Туреччині тривав майже півтори години. По ходу другого сету Костюк лідирувала з двома брейками 4: 0, але як тільки все не розгубила. Касаткіна один брейк відіграла, а при рахунку 5: 4 українка не скористалася матчбол. Потім березня зробила ще один брейк і пішла з п'яти брейкпоинтов суперниці, щоб завершити зустріч на свою користь.

Цікаво, що Касаткіна до зустрічі з українкою за останні два місяці здобула 13 перемог в 14 матчах і стала чемпіонкою турнірів в Мельбурні і Санкт-Петербурзі. Але в особистих зустрічах з росіянкою березня веде вже 2: 0.

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Для 18-річної киянки ця перемога стала другою в жіночому турі після перенесеного коронавируса. Перед цим Костюк допомогла Україні обіграти Японію в матчі Кубка Біллі-Джин Кінг .

Марта Костюк / Фото: Федерація тенісу України

У наступному колі турніру з призовим фондом 235 238 доларів (6,6 мільйона гривень) Костюк битиметься з Ван Цян з Китаю (№50 WTA) або Аною Конюх з Хорватії (№241).

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