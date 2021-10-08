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Клієнти UKRSIBBANK можуть безкоштовно зіграти в теніс. Пояснюємо, як саме

Актуально
Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
8 жовтня, 10:18
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Як Група BNP Paribas стала символом сучасного тенісу, чому варто спробувати цей благородний вид спорту і як це зробити

Успіхи Еліни Світоліної привчили нас до того, що теніс – красивий і емоційний вид спорту, а Україна – сильна тенісна країна!

Спробувати себе у цьому виді спорту може кожен. Клієнти UKRSIBBANK BNP Paribas Group можуть зіграти з друзями або отримати урок від тренера безкоштовно. Пояснюємо, як саме.

У чому суть акції

Відкриті дні тенісу в жовтні і листопаді проводить UKRSIBBANK BNP Paribas Group вже втретє. Кожен клієнт банку зможе випробувати себе на найкращих кортах великих міст. З родичами, друзями або партнерами.

І корт, і послуги тренера при цьому будуть безкоштовні. У минулі роки вже майже 3 тисячі клієнтів банку весело і корисно провели час на кортах.

Що потрібно зробити

Потрібно бути клієнтом UKRSIBBANK і зробити ось що:

  • попередньо заповнити реєстраційну форму;
  • повідомити про зручний час;
  • уточнити необхідність тренера;
  • приготувати ракетки, м'ячі, спортивну форму, захисні маски;
  • прийти на корт з партнерами по грі, показати документ, що посвідчує особу учасника програми та іменну банківську карту UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Де і коли можна зіграти

У п'яти містах – Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові та Львові. Щонеділі у жовтні та листопаді.

Локації для гри:

  • Київ, Міжнародна тенісна академія, Повітрофлотський пр-т, 63;
  • Одеса, ТК Чорноморець, вул. Віце-Адмірала Азарова, 1;
  • Дніпро, СК Human, пр-т П. Орлика, 20А;
  • Харків, Superior Golf & Spa Resort, пр-т Академіка Курчатова, 1-A;
  • Львів, СК Євроспорт, вул. Петрушевича, 1.

Що кажуть організатори

Яніна Ольховська, директорка з комунікацій, КСВ та залучення UKRSIBBANK BNP Paribas Group:

"Активна участь наших клієнтів в ТENNIS OPEN DAYS надихає нас, тому щороку ми розширюємо масштаби турніру. Ми бачимо, як до нас приходять і ті, для кого це улюблений вид спорту, і ті, хто тільки робить перші спроби на корті і, нарешті , захоплюється грою, її динамічністю і позитивною енергією".

"Тому ми тішимося, що даємо додаткові можливості нашим клієнтам приєднатися до тенісу, адже цей вид спорту з кожним роком стає все більш популярним. А також отримати позитивні враження в компанії друзів на найкращих кортах їхнього міста".

Чому теніс

Участь у відкритих днях тенісу – це прекрасна можливість стати причетним до великої історії тенісу, яка писалася головним акціонером UKRSIBBANK – міжнародною фінансовою Групою BNP Paribas спільно зі світовими легендами ще з далекого 1973 року.

Іліє Настасе на кортах Ролан Гаррос в 1973 році
Іліє Настасе на кортах Ролан Гаррос в 1973 році / Фото: Getty Images

Саме тоді французька Федерація тенісу звернулася до BNP (Banque Nationale de Paris) з проханням профінансувати встановлення місць у ложі центрального корту "Ролан Гаррос". Цей турнір вважається найпрестижнішим у ґрунтових змаганнях. Він входить до четвірки турнірів "Великого шолома".

Ролан Гаррос 2021. Нагородження переможців
Ролан Гаррос 2021. Нагородження переможців / Фото: Getty Images

З того часу банк став офіційним спонсором турніру, а згодом приєднався до організації інших популярних змагань: Fed Cup, BNP Paribas Masters, Monte Carlo Rolex Masters, Internazionali BNL d'Italia, BNP Paribas Open at Indian Wells, а також низки аматорських змагань .

Тому світові зірки тенісу буквально виросли на кортах з біло-зеленими банерами з зірками BNP Paribas за спиною.

Біло-зелений банер з зірками BNP Paribas за спиною Новака Джоковича – чемпіона Ролан Гаррос-2021
Біло-зелений банер з зірками BNP Paribas за спиною Новака Джоковича – чемпіона Ролан Гаррос-2021 / Фото: Getty Images

UKRSIBBANK, як і Група BNP Paribas, повністю розділяє властиві тенісу якості: гідність і чесні правила гри. Це відображає стійкі стосунки довіри, які банк прагне побудувати з кожним клієнтом.

Детальна інформація за посиланням.

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