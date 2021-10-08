Клієнти UKRSIBBANK можуть безкоштовно зіграти в теніс. Пояснюємо, як саме

Успіхи Еліни Світоліної привчили нас до того, що теніс – красивий і емоційний вид спорту, а Україна – сильна тенісна країна!
Спробувати себе у цьому виді спорту може кожен. Клієнти UKRSIBBANK BNP Paribas Group можуть зіграти з друзями або отримати урок від тренера безкоштовно. Пояснюємо, як саме.
У чому суть акції
Відкриті дні тенісу в жовтні і листопаді проводить UKRSIBBANK BNP Paribas Group вже втретє. Кожен клієнт банку зможе випробувати себе на найкращих кортах великих міст. З родичами, друзями або партнерами.
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І корт, і послуги тренера при цьому будуть безкоштовні. У минулі роки вже майже 3 тисячі клієнтів банку весело і корисно провели час на кортах.
Що потрібно зробити
Потрібно бути клієнтом UKRSIBBANK і зробити ось що:
- попередньо заповнити реєстраційну форму;
- повідомити про зручний час;
- уточнити необхідність тренера;
- приготувати ракетки, м'ячі, спортивну форму, захисні маски;
- прийти на корт з партнерами по грі, показати документ, що посвідчує особу учасника програми та іменну банківську карту UKRSIBBANK BNP Paribas Group.
Де і коли можна зіграти
У п'яти містах – Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові та Львові. Щонеділі у жовтні та листопаді.
Локації для гри:
- Київ, Міжнародна тенісна академія, Повітрофлотський пр-т, 63;
- Одеса, ТК Чорноморець, вул. Віце-Адмірала Азарова, 1;
- Дніпро, СК Human, пр-т П. Орлика, 20А;
- Харків, Superior Golf & Spa Resort, пр-т Академіка Курчатова, 1-A;
- Львів, СК Євроспорт, вул. Петрушевича, 1.
Що кажуть організатори
Яніна Ольховська, директорка з комунікацій, КСВ та залучення UKRSIBBANK BNP Paribas Group:
"Активна участь наших клієнтів в ТENNIS OPEN DAYS надихає нас, тому щороку ми розширюємо масштаби турніру. Ми бачимо, як до нас приходять і ті, для кого це улюблений вид спорту, і ті, хто тільки робить перші спроби на корті і, нарешті , захоплюється грою, її динамічністю і позитивною енергією".
"Тому ми тішимося, що даємо додаткові можливості нашим клієнтам приєднатися до тенісу, адже цей вид спорту з кожним роком стає все більш популярним. А також отримати позитивні враження в компанії друзів на найкращих кортах їхнього міста".
Чому теніс
Участь у відкритих днях тенісу – це прекрасна можливість стати причетним до великої історії тенісу, яка писалася головним акціонером UKRSIBBANK – міжнародною фінансовою Групою BNP Paribas спільно зі світовими легендами ще з далекого 1973 року.
Саме тоді французька Федерація тенісу звернулася до BNP (Banque Nationale de Paris) з проханням профінансувати встановлення місць у ложі центрального корту "Ролан Гаррос". Цей турнір вважається найпрестижнішим у ґрунтових змаганнях. Він входить до четвірки турнірів "Великого шолома".
З того часу банк став офіційним спонсором турніру, а згодом приєднався до організації інших популярних змагань: Fed Cup, BNP Paribas Masters, Monte Carlo Rolex Masters, Internazionali BNL d'Italia, BNP Paribas Open at Indian Wells, а також низки аматорських змагань .
Тому світові зірки тенісу буквально виросли на кортах з біло-зеленими банерами з зірками BNP Paribas за спиною.
UKRSIBBANK, як і Група BNP Paribas, повністю розділяє властиві тенісу якості: гідність і чесні правила гри. Це відображає стійкі стосунки довіри, які банк прагне побудувати з кожним клієнтом.
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