Фінал Євро покажуть на найбільшому екрані Європи – в Києві!

Тисячі уболівальників, вирішальна битва чемпіонату Європи, трансляція на найбільшому екрані Європи. Все це в центрі Києва на Спортивній площі

У Києві фінал Євро-2020 можна подивитися на найбільшому екрані Європи! / Фото: Reuters

Головний матч року – цієї неділі! 11 липня відбудеться один з найочікуваніших поєдинків – фінал Євро-2020. Зустрічаються Італія і Англія. Українські вболівальники мають унікальну можливість побачити гру на найбільшому екрані в Європі!

11-го липня о 20:00 відкривається фан-зона на Спортивній Площі біля метро Палац Спорту. Тут фанатів чекає крута атмосфера адреналіну і єдності з тисячами людей, як на стадіоні.

Гра Італія – Англія розпочнеться о 22:00. Трансляція каналу "Україна" буде здійснюватися на величезному екрані.

На головній спортивній площі України вже транслювалися матчі Євро-2020, вони збирали тисячі уболівальників. Згадайте, які емоції вирували під час матчу Україна – Швеція, коли наша команда здобула історичну перемогу. У неділю у любителів футболу буде можливість зануритися в атмосферу спільного вболівання знову.

До речі, тренер збірної України Андрій Шевченко напередодні фіналу Євро-2020 заявив, що італійці вивчать слабкі місця суперника. "Англія – хороша команда, але вона поки не зустрічалася на турнірі з суперником, який дійсно міг би завдати тиск".

Відзначимо, що стрім матчу Італія – Англія буде доступний на каналі ТУМатч, мультимедійний онлайн – на Спорт Сьогодні.