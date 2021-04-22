Зірку білоруського спорту оголосили в розшук. Дівчина лаяла Лукашенка

На призерку Олімпійських ігор з плавання Олександру Герасіменю завели кримінальну справу, спортсменці на батьківщині загрожує від 2 до 5 років в'язниці

Слідчий комітет Білорусі оголосив в розшук колишню плавчиню, триразову призерку Олімпійських ігор і главу Білоруського фонду спортивної солідарності Олександру Герасіменю.

Реклама

Раніше стосовно Олександри було порушено кримінальну справу. За версією СК, Герасіменя створила Білоруський фонд спортивної солідарності, метою якого було надання фінансової та юридичної допомоги спортсменам, яких притягнуто до відповідальності за порушення білоруського законодавства.

Читайте також: Зірки білоруського спорту масово виступили проти Лукашенка: відео

Кримінальний кодекс Білорусі встановлює покарання за подібну кваліфікацію злочину у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

В тренді Вибухнула граната в кімнаті з президентом українського футбольного клубу. Є постраждалі

Дворазова віце-чемпіонка Олімпійських ігор 2012 року і бронзовий призер Ігор 2016 року Олександра Герасіменя зараз проживає у Вільнюсі.

Реклама

"Зараз абсолютно марно заперечувати відкриття кримінальної справи. У нас немає абсолютно ніяких правових норм, тому будемо оскаржувати, коли повернемося в нову Білорусь" , – заявила Герасіменя.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама