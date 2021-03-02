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Лютий апетит після моторошного падіння: красуня з Норвегії перенесла операцію

2 березня, 17:26

Олена Павлова Олена Павлова

Кайса Вікгофф Лі зможе повернутися до тренувань лише за пів року

Жіночий супергігант на етапі Кубку світу з гірських лиж в італійському Валь-ді-Фасса в неділю був перерваний через моторошне падіння норвезької гірськолижниці Кайси Вікгофф Лі. Дівчина страшно падала і моторошно кричала, заплутавшись у сітці. Вона пролежала на снігу 23 хвилини, після чого з траси її евакуювали на вертольоті. Скандинавській красуні довелося робити операцію.

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За словами лікарів, у гірськолижниці перелом лівої ноги, тому потрібно було хірургічне втручання. Але Кайса добре перенесла операцію, після чого у неї прокинувся лютий апетит.

"Спасибі вам за всі добрі послання. Нам вже краще, ми залишаємося позитивними", – написала Вікгофф Лі з клініки в Інсбруку, де вона перебуває разом з іншою гірськолижницею, що отримала травму під час падіння в Валь-ді-Фасса – австрийкою Розіною Шнеебергер.

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Як повідомляє TV2, посилаючись на лікаря норвезької збірної Марка Штрауса, Вікгофф Лі зможе повернутися до повноцінних тренувань приблизно через пів року.

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Раніше ми писали, що росіянин втратив лижу на трасі чемпіонату світу і перекинувся.

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