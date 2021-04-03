Знаменитий російський тренер помер від наслідків коронавірусу

У Росії від наслідків коронавірусу помер заслужений тренер СРСР і Росії з легкої атлетики Євген Загорулько. Фахівцю було 78 років. Напередодні він був госпіталізований у важкому стані. Також Загорулько страждав на онкологічне захворювання.

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Під керівництвом Загорулька олімпійськими чемпіонами стали Геннадій Авдєєнко (1988), Олена Єлесіна (2000), Андрій Сильнов (2008) і Анна Чичерова (2012), повідомляє ТАСС.

Кілька днів тому ми писали, що російський тренер помер прямо під час матчу. У зв'язку з трагедією матчі турніру перенесли на іншу дату.

Нагадаємо, що 1 березня помер легендарний тренер "Динамо". Його син грав у Києві. Златко Кранчару було 64 роки.

Також нещодавно в Росії 19-річний гравець "Динамо" помер в реанімації після травми голови: відео трагедії. Батьки хотіли перевезти хлопця до іншої клініки, але не змогли.

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