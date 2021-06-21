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"Страшна енергетика": Беленюк побував у таборі смерті

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
21 червня, 19:34
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За словами спортсмена-депутата, він вирішив доторкнутися до страшної історії, хоча багато його знайомих відмовилися від екскурсії по Освенциму
Спортсмен-депутат Жан Беленюк
Спортсмен-депутат Жан Беленюк / Фото: Instagram

Дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби, депутат ВР Жан Беленюк побував на екскурсії в концентраційному таборі смерті Освенцим і поділився враженнями від "дотику до страшної історії" в Польщі.

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"Чесно кажучи, давно планував побувати, поглянути на власні очі, поставити всі питання, що цікавлять. На фото перон, який зустрів не менше 1 300 000 людей, 85% з яких зустрічали свою смерть буквально відразу по приїзду в газових камерах, інші ж, за рідкісним винятком, її зустрічали в нелюдських умовах проживання і експлуатації на виснажливих роботах", – написав у себе в Instagram Жан Беленюк



"Екскурсія досить тривала, близько 3,5 годин! Хоч погода була досить спекотна і місць, щоб сховатися від сонця, було не так багато, жінка-екскурсовод повністю змогла нас захопити, зануривши в жахливу історію цього місця. Все выдбулося на одному диханні!"



"Багато з наших відмовилися від екскурсії, посилаючись на страшну атмосферу та енергетику локації. Не знаю... Тут, напевно, кожен сам вирішує для себе. Для мене головне лише одне – не потрібно боятися пізнавати історію, якою б вона жахливою була, потрібно боятися повторно припускатися жахливих помилок минулого!" – підсумував Беленюк

Відзначимо, що Беленюк готується поборотися за перемогу на Олімпіаді до Токіо, яка відбудеться з 23 липня по 8 серпня. А в квітні Жан взяв лише "бронзу" на чемпіонаті Європи.

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6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
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