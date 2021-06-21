"Страшна енергетика": Беленюк побував у таборі смерті

За словами спортсмена-депутата, він вирішив доторкнутися до страшної історії, хоча багато його знайомих відмовилися від екскурсії по Освенциму

Спортсмен-депутат Жан Беленюк / Фото: Instagram

Дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби, депутат ВР Жан Беленюк побував на екскурсії в концентраційному таборі смерті Освенцим і поділився враженнями від "дотику до страшної історії" в Польщі.

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"Чесно кажучи, давно планував побувати, поглянути на власні очі, поставити всі питання, що цікавлять. На фото перон, який зустрів не менше 1 300 000 людей, 85% з яких зустрічали свою смерть буквально відразу по приїзду в газових камерах, інші ж, за рідкісним винятком, її зустрічали в нелюдських умовах проживання і експлуатації на виснажливих роботах", – написав у себе в Instagram Жан Беленюк





"Екскурсія досить тривала, близько 3,5 годин! Хоч погода була досить спекотна і місць, щоб сховатися від сонця, було не так багато, жінка-екскурсовод повністю змогла нас захопити, зануривши в жахливу історію цього місця. Все выдбулося на одному диханні!"





"Багато з наших відмовилися від екскурсії, посилаючись на страшну атмосферу та енергетику локації. Не знаю... Тут, напевно, кожен сам вирішує для себе. Для мене головне лише одне – не потрібно боятися пізнавати історію, якою б вона жахливою була, потрібно боятися повторно припускатися жахливих помилок минулого!" – підсумував Беленюк

Відзначимо, що Беленюк готується поборотися за перемогу на Олімпіаді до Токіо, яка відбудеться з 23 липня по 8 серпня. А в квітні Жан взяв лише "бронзу" на чемпіонаті Європи.