Захищав Батьківщину в лавах ЗСУ: гравець збірної України отримав тяжкі поранення і перебуває в комі

Гравець збірної України та вишняківської Ниви Віталій Бойко був призваний до лав Збройних сил України та захищав Батьківщину від окупантів.

Під час передислокації Бойко отримав тяжку черепно-мозкову травму. Про це повідомили на офіційній сторінці мотобольної команди Нива у Facebook.

"Шановні вболівальники та любителі мотоболу! У цей нелегкий для всієї країни час ми просимо вашої допомоги!

Наш гравець Віталій Бойко був мобілізований до лав ЗСУ та під час передислокації отримав тяжку черепно-мозкову травму, внаслідок якої Віталій впав у кому III ступеня.

На операцію та реабілітацію потрібні чималі кошти", – йдеться у заяві МК Нива.