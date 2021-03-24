"Заліпалово": довгонога українська чемпіонка розбудила соцмережі

Чемпіонка Європи-2021 зі стрибків у висоту Ярослава Магучіхпрактично не відпочивала після перемоги на березневому Євро. 19-річна дніпрянка вже готується в Португалії з прицілом на літню Олімпіаду-2020 в Токіо.

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Своїм підписникам Ярослава показала, як тренує розбіг у Монте Горду. "Заліпалово", "Супер дівчина", "Вогонь", "7-мильні кроки", – відгукнулися фоловери і навіть порадили Магучіх спробувати себе у потрійному стрибку з такою базою.

А трохи раніше стрибунка виклала відео, де запалила в танці. І підписники були в захваті від того, як спортсменка рухається під музику: "Це мене розбудило!", "Я люблю тебе, принцеса", "Ідеально!", "Експресивно!", "Це репетиція танцю після олімпійського "золота".

Нагадаємо, незважаючи на свій юний вік, Ярослава Магучіх вже може похвалитися перемогами на етапі "Діамантової Ліги", "сріблом" чемпіонату світу, абсолютним рекордом Україниі рекордом світу у віці до 20 років (206 см), а віднедавна – і "золотом" європейської першості!

Дивіться, як Магучіх встановлює рекорди

Відео: Сьогодні

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