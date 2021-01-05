Русский
$ 28,4
34,85
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

"Навіщо йому такі брови?" Українську спортсменку вразило фото її 5-місячного сина під водою

5 січня, 09:21

Олег Люлька Олег Люлька

Чемпіонка Європи Ольга Земляк та її малюк відзначили Новий рік яскравою підводною фотосесією

Знаменита українська легкоатлетка Ольга Земляк опублікувала зворушливу новорічну фотосесію зі своєю дитиною – 5-місячним сином Іллею. 30-річна спортсменка з Рівного та її малюк позували під водою з відкритими очима – дуже ефектно!

Реклама

Читайте також: Дружина Реброва захотіла від нього дочку: нізащо не здогадаєтеся навіщо

"Як круто!", "Клас!", "Як же красиво!" – пишуть фоловери Ольги Земляк

При цьому спортсменка сама була вражена в Instagram: "І подивіться, які у сина ідеальні брови, коли пірнає. Навіщо йому такі?".

Реклама

Ольга Земляк – чемпіонка Європи-2012 в естафеті 4x400 метрів. Правда, згодом її успішна спортивна кар'єра зазнала краху. Спортсменка була дискваліфікована на вісім років за порушення антидопінгових правил. Відлучення від легкої атлетики починається 5 липня 2016 року.

2016 рік. Ольга Земляк на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро

2016 рік. Ольга Земляк на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро / Фото: Getty Images

Реклама

Читайте також: Зняла з себе костюм: сексі Бех запостила перше відверте фото в 2021-му

Також ми писали, що українок видалили з історії Олімпіади через допінг: покарання Земляк обнулило результати двох фіналів Ігор-2016 у Ріо. Анульовано сьоме місце Ольги на 400-метрівці і п'ятий рядок нашої естафетної команди в бігу 4x400 метрів.

Дивіться, як донька футболіста Маліновського зустрічає татуся після матчів

Маліновський, його дружина і дочка. Фото instagram.com/roksana_m7

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

легка атлетика Ольга Земляк WAGs

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Її називають найкрасивішою фігуристкою Росії. А їй всього 18 років
Її називають найкрасивішою фігуристкою Росії. А їй всього 18 роківІнші
Білодід на свята показала спокусливе фото в топіку
Білодід на свята показала спокусливе фото в топікуІнші
Чемпіонки й красуні: хто найкраща спортсменка України 2020 року? Опитування
Чемпіонки й красуні: хто найкраща спортсменка України 2020 року? ОпитуванняІнші
Зняла з себе костюм: сексі Бех запостила перше відверте фото в 2021-му
Зняла з себе костюм: сексі Бех запостила перше відверте фото в 2021-муІнші
Табу на нижню білизну: неслухняна словацька спортсменка почала 2021 рік з оголення
Табу на нижню білизну: неслухняна словацька спортсменка почала 2021 рік з оголенняІнші
Продає себе за п'ять доларів. Гімнастка обіцяла завершити кар'єру в порно, але не дотримала слова
Продає себе за п'ять доларів. Гімнастка обіцяла завершити кар'єру в порно, але не дотримала словаІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти