"Навіщо йому такі брови?" Українську спортсменку вразило фото її 5-місячного сина під водою

Чемпіонка Європи Ольга Земляк та її малюк відзначили Новий рік яскравою підводною фотосесією

Знаменита українська легкоатлетка Ольга Земляк опублікувала зворушливу новорічну фотосесію зі своєю дитиною – 5-місячним сином Іллею. 30-річна спортсменка з Рівного та її малюк позували під водою з відкритими очима – дуже ефектно!

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"Як круто!", "Клас!", "Як же красиво!" – пишуть фоловери Ольги Земляк

При цьому спортсменка сама була вражена в Instagram: "І подивіться, які у сина ідеальні брови, коли пірнає. Навіщо йому такі?".

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Ольга Земляк – чемпіонка Європи-2012 в естафеті 4x400 метрів. Правда, згодом її успішна спортивна кар'єра зазнала краху. Спортсменка була дискваліфікована на вісім років за порушення антидопінгових правил. Відлучення від легкої атлетики починається 5 липня 2016 року.

2016 рік. Ольга Земляк на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро / Фото: Getty Images

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Також ми писали, що українок видалили з історії Олімпіади через допінг: покарання Земляк обнулило результати двох фіналів Ігор-2016 у Ріо. Анульовано сьоме місце Ольги на 400-метрівці і п'ятий рядок нашої естафетної команди в бігу 4x400 метрів.

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