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За викинуту пляшку – жорстке покарання: спортсмен поплатився за шкоду навколишньому середовищу

6 квітня, 09:49

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Міхаеля Шера дискваліфікували на "Турі Фландрії"

Неприємністю завершилися змагання "Тур Фландрії" для швейцарського велогонщика Міхаеля Шера. Його дискваліфікували за нанесення шкоди навколишньому середовищу. Шер став першим, кого відсторонили з подібним формулюванням, адже правило набуло чинності всього три дні тому.

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Інцидент стався під час "Туру Фландрії" – Шер викинув пляшку з-під води в недозволеному місці, хоча на трасах є спеціально відведені зони, де дозволено позбуватися сміття. Щойно велосипедист кинув пляшку в бік фанатів, він розчаровано махнув рукою, адже одразу ж усвідомив свою помилку, повідомляє Євроспорт.

Після цього Шера наздогнав на мопеді один з організаторів гонки і повідомив швейцарцю про дискваліфікацію. Покарання торкнеться тільки одноденної гонки. Якби спортсмен викинув пляшку під час багатоденки, його не дискваліфікували би, а позбавили очок, повідомляє Velonews.

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Міжнародний союз велосипедистів ввів це правило, щоб викинуте сміття не шкодило довкіллю і не підривало імідж велоспорту.

Раніше ми писали про брудні розбірки під час велогонки: бельгієць на повному ходу врізав казахстанцеві.

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