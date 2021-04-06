За викинуту пляшку – жорстке покарання: спортсмен поплатився за шкоду навколишньому середовищу

Неприємністю завершилися змагання "Тур Фландрії" для швейцарського велогонщика Міхаеля Шера. Його дискваліфікували за нанесення шкоди навколишньому середовищу. Шер став першим, кого відсторонили з подібним формулюванням, адже правило набуло чинності всього три дні тому.

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Інцидент стався під час "Туру Фландрії" – Шер викинув пляшку з-під води в недозволеному місці, хоча на трасах є спеціально відведені зони, де дозволено позбуватися сміття. Щойно велосипедист кинув пляшку в бік фанатів, він розчаровано махнув рукою, адже одразу ж усвідомив свою помилку, повідомляє Євроспорт.

#RVVmen Schär has to leave the race too after littering in a non-litter zone. # RVV21 pic.twitter.com/2Q2kngAqpm - Ronde Van Vlaanderen (@RondeVlaanderen) April 4, 2021

Після цього Шера наздогнав на мопеді один з організаторів гонки і повідомив швейцарцю про дискваліфікацію. Покарання торкнеться тільки одноденної гонки. Якби спортсмен викинув пляшку під час багатоденки, його не дискваліфікували би, а позбавили очок, повідомляє Velonews.

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Міжнародний союз велосипедистів ввів це правило, щоб викинуте сміття не шкодило довкіллю і не підривало імідж велоспорту.

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