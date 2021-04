За викинуту пляшку – жорстке покарання: спортсмен поплатився за шкоду навколишньому середовищу

Неприємністю завершилися змагання "Тур Фландрії" для швейцарського велогонщика Міхаеля Шера. Його дискваліфікували за нанесення шкоди навколишньому середовищу. Шер став першим, кого відсторонили з подібним формулюванням, адже правило набуло чинності всього три дні тому.

Читайте також: Перша перемога української велогонщиці в 2021 році: Мої ноги були дуже гарні

Інцидент стався під час "Туру Фландрії" – Шер викинув пляшку з-під води в недозволеному місці, хоча на трасах є спеціально відведені зони, де дозволено позбуватися сміття. Щойно велосипедист кинув пляшку в бік фанатів, він розчаровано махнув рукою, адже одразу ж усвідомив свою помилку, повідомляє Євроспорт.

#RVVmen Schär has to leave the race too after littering in a non-litter zone. # RVV21 pic.twitter.com/2Q2kngAqpm