За викинуту пляшку – жорстке покарання: спортсмен поплатився за шкоду навколишньому середовищу

Неприємністю завершилися змагання "Тур Фландрії" для швейцарського велогонщика Міхаеля Шера. Його дискваліфікували за нанесення шкоди навколишньому середовищу. Шер став першим, кого відсторонили з подібним формулюванням, адже правило набуло чинності всього три дні тому.
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Інцидент стався під час "Туру Фландрії" – Шер викинув пляшку з-під води в недозволеному місці, хоча на трасах є спеціально відведені зони, де дозволено позбуватися сміття. Щойно велосипедист кинув пляшку в бік фанатів, він розчаровано махнув рукою, адже одразу ж усвідомив свою помилку, повідомляє Євроспорт.
#RVVmen Schär has to leave the race too after littering in a non-litter zone. # RVV21 pic.twitter.com/2Q2kngAqpm- Ronde Van Vlaanderen (@RondeVlaanderen) April 4, 2021
Після цього Шера наздогнав на мопеді один з організаторів гонки і повідомив швейцарцю про дискваліфікацію. Покарання торкнеться тільки одноденної гонки. Якби спортсмен викинув пляшку під час багатоденки, його не дискваліфікували би, а позбавили очок, повідомляє Velonews.
Міжнародний союз велосипедистів ввів це правило, щоб викинуте сміття не шкодило довкіллю і не підривало імідж велоспорту.
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