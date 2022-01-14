Я була спітніла і потворна: одкровення Ольги Харлан

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан сфотографувалася зі своїми головними спортивними нагородами у кар'єрі

Ольга Харлан - зірка фехтування / Фото: Колаж: Сьогодні

Одна з найкращих шаблісток сучасності Ольга Харлан одягла усі свої олімпійські нагороди.

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В ефектній синій сукні Ольга красувалася з такими медалями:

золото Пекіна-2008;

бронза Лондона-2012;

срібло Ріо-де-Жанейро-2016;

бронза Ріо-де-Жанейро-2016.

"Не помиляйтеся, друзі! Я була більш спітнілою і потворною, щоб надіти цих "малюків" на шию. Сумую за цими часами", – підписала фото в Instagram спортсменка.

Раніше Ольга Харлан знялася у фотосесії з Барбі у руках, яку їй подарували творці ляльки. Як ми повідомляли, у Харлан з'явилася зменшена копія з шаблею у руці.

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До речі, ми публікували романтичну фотосесію Ольги Харлан з її нареченим.