Постріл в ногу або Паралімпіада для ізгоїв. У Росії стартував альтернативний турнір

Путінський режим зробив "жорстку" відповідь Заходу – тепер орки проводитимуть альтернативні спортивні форуми. Географія учасників "вражає"

У мордорі вирішили провести альтернативну Паралімпіаду / Фото: Facebook

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) усунув спортсменів із Росії та Білорусі від усіх міжнародних змагань. Виною всьому війна, яку розв'язали ці держави проти України.

У відповідь на таке рішення МОКу рашисти організували альтернативну Паралімпіаду для ізгоїв.

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Народний депутат України Жан Беленюк відреагував на проведення Зимових ігор паралімпійців у Ханти-Мансійську.

"Ледь не прогавив гучну подію. Свято спорту у Ханти-Мансійську "своя Паралімпіада" для відсторонених російських паралімпійців. Треба звикати до проведення "своїх" спортивних заходів і настав час замислитися над столицею "своєї Олімпіади 2024". Пропоную як варіант місто Ростов, принаймні, на відкритті змагань можна розширити дипломатичне представництво та посадити біля "рятівника" одного "легітимного", – написав Беленюк на своїй сторінці у Facebook.

Слід зазначити, що окрім паралімпійців із Росії та Білорусі у цій пародії беруть участь ще представники Вірменії і Таджикистану. Нічого не скажеш, дуже сильний склад.

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Але тепер оркам треба звикати до таких альтернативних турнірів. У перспективі вони можуть провести чемпіонати світу з футболу та хокею з тими самими учасниками. Оце буде видовище!