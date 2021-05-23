Вийшла на прогулянку – дискваліфікація! Зірок українського спорту жорстко покарали британці

Скандал у легкій атлетиці – Ярославу Магучіх і Ольгу Саладуху відсторонили від етапу Діамантової ліги в британському Гейтсхеді за порушення правил санітарного протоколу

Ольга Саладуха і Ярослава Магучіх / Фото: Reuters

Двом зіркам української легкої атлетики не судилося виступити 23 травня в британському Гейтсхеді на першому етапі Діамантової ліги.

Ярославу Магучіх і Ольгу Саладуху не допустили до змагань через порушення санітарного протоколу, повідомляє Tribuna.

За даними джерела, Ярославу Магучіх відсторонили від боротьби в секторі для стрибків у висоту, оскільки вона вийшла вранці на прогулянку, порушивши санітарний регламент.

Ярослава Магучих / Фото: Getty Images

Разом з тим до змагань у потрійному стрибку не допустили бронзову призерку Олімпіади-2012 в Лондоні, чемпіонку світу-2011 – народного депутата України 37-річну Ольгу Саладуху.

Ольга Саладуха / Фото: Reuters

Нагадаємо, Ярослава Магучіх недавно виграла "золото" чемпіонату Європи в залі, підкоривши висоту в 2.00 метри. 19-річна українка також намагалася подолати і 2.07, що стало б її особистим рекордом і новим національним рекордом України, але безуспішно.

При цьому на прийдешній Олімпіаді в Токіо аналітики передрікають Україні 15-е місце в загальному заліку, чекаючи, що наші спортсмени здобудуть в Японії шість золотих медалей, сім срібних і вісім бронзових.

Однак цих медалей точно виявиться менше, якщо відсторонення, подібні до британського, спіткають наших зірок і в Японії.