Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Вийшла на прогулянку – дискваліфікація! Зірок українського спорту жорстко покарали британці

Олег Люлька Олег Люлька
23 травня, 23:38
Копіювати лінк
Скандал у легкій атлетиці – Ярославу Магучіх і Ольгу Саладуху відсторонили від етапу Діамантової ліги в британському Гейтсхеді за порушення правил санітарного протоколу
Ольга Саладуха і Ярослава Магучіх
Ольга Саладуха і Ярослава Магучіх / Фото: Reuters

Двом зіркам української легкої атлетики не судилося виступити 23 травня в британському Гейтсхеді на першому етапі Діамантової ліги.

Ярославу Магучіх і Ольгу Саладуху не допустили до змагань через порушення санітарного протоколу, повідомляє Tribuna.

За даними джерела, Ярославу Магучіх відсторонили від боротьби в секторі для стрибків у висоту, оскільки вона вийшла вранці на прогулянку, порушивши санітарний регламент.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих / Фото: Getty Images

Разом з тим до змагань у потрійному стрибку не допустили бронзову призерку Олімпіади-2012 в Лондоні, чемпіонку світу-2011 – народного депутата України 37-річну Ольгу Саладуху.

Ольга Саладуха
Ольга Саладуха / Фото: Reuters

В тренді

Нагадаємо, Ярослава Магучіх недавно виграла "золото" чемпіонату Європи в залі, підкоривши висоту в 2.00 метри. 19-річна українка також намагалася подолати і 2.07, що стало б її особистим рекордом і новим національним рекордом України, але безуспішно.

При цьому на прийдешній Олімпіаді в Токіо аналітики передрікають Україні 15-е місце в загальному заліку, чекаючи, що наші спортсмени здобудуть в Японії шість золотих медалей, сім срібних і вісім бронзових.

Однак цих медалей точно виявиться менше, якщо відсторонення, подібні до британського, спіткають наших зірок і в Японії.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опитування
Опитування
Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти