Ви що творите, виродки! Російські силовики жорстко затримали заслуженого тренера

Наставника чемпіонки Європи з плавання Віталіни Симонової Олександра Ільїна затримали в аеропорту Санкт-Петербурга

Російського тренера затримали в аеропорту Пулково / Фото: Колаж: Сьогодні

Інцидент трапився коли 63-річний тренер відмовився одягати медичну маску. Відео із затриманням опублікувала у своєму Instagram триразова чемпіонка світу з плавання у ластах Віталіна Симонова.

"В аеропорту Пулково затримали Застеженого тренера Росії за те, що він відмовився одягати маску. Так би злочинців затримували ‼️‼️‼️ Мене теж хотіли заламати", – підписала свою посаду Симонова.

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"Ви що робите, виродки! Ви що творите, довбо**би! Це заслужений тренер Росії, відпустіть його!" – емоційно відреагувала на затримання Симонова.

Фоловери російської плавчині підтримали тренера та засудили дії силовиків.

За маски тепер так крутять? Страшно уявити, що буде за відмову від участі у випробуваннях знаменитого препарату.

Дівчина, автор ролика молодець! Хоч якось підтримала живу людину! Потрібно знімати на відео цих чортів та запам'ятовувати їхнє фіо!

Додамо, що силовики розібралися і з автором відео Симоновою. Наразі вона перебуває під підпискою про невиїзд за підозрою в образі представника влади.

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Зазначимо, що 63-річний Олександр Ільїн – російський тренер із плавання, який підготував цілу плеяду видатних спортсменів: дворазову чемпіонку Європи 2008 року, п'ятикратну рекордсменку Європи у плаванні на короткій воді Валентину Артем'єву та багатьох інших.

А нещодавно ми розповідали, як у Росії був затримано двоюрідного брата Хабіба Нурмагомедова. Поліція заарештувала бійця ММА просто у літаку, який прилетів до Шереметьєво.