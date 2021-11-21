Уперше в історії! Українці виграли командне Євро з шахів

Нашій чоловічій збірній не знайшлося рівних на змаганнях у словенському Чатежі

На шляху до титулу ми здолали росіян / Фото: Федерація шахів України

На командному чемпіонаті Європи з шахів у Словенії чоловіча збірна України, не зазнавши жодної поразки та обігравши, серед інших, росіян, набрала 14 очок і посіла першу сходинку!

Другими стали французи, третіми – поляки.

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Титул чемпіонів Європи Україні принесли Антон Коробов, Андрій Волокітін, Юрій Кузубов, Кирило Шевченко та Володимир Онищук.

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Це готель, у якому виграла збірна України

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Зазначимо, що до цього найвищим досягненням чоловічої збірної України на командних першостях Європи була друга сходинка – у Дебрецені-1992 наші шахісти поступилися "золотом" РФ із Гаррі Каспаровим у складі.

Раніше було названо призовий фонд матчу за звання чемпіона світу з шахів між Магнусом Карлсеном та Яном Непомнящим. Він становитиме 2 млн євро.