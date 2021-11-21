21 листопада 45+1’
Дженоа 0
Рома 0
21 листопада 14:00
Минай 2
Інгулець 2
21 листопада 17:00
Ворскла 5
Маріуполь 1
21 листопада 19:30
Десна 0
Колос 1
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
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Зоря --
Інгулець --
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Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
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Уперше в історії! Українці виграли командне Євро з шахів

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
21 листопада, 22:24
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Нашій чоловічій збірній не знайшлося рівних на змаганнях у словенському Чатежі
На шляху до титулу ми здолали росіян
На шляху до титулу ми здолали росіян / Фото: Федерація шахів України

На командному чемпіонаті Європи з шахів у Словенії чоловіча збірна України, не зазнавши жодної поразки та обігравши, серед інших, росіян, набрала 14 очок і посіла першу сходинку!

Другими стали французи, третіми – поляки.

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Титул чемпіонів Європи Україні принесли Антон Коробов, Андрій Волокітін, Юрій Кузубов, Кирило Шевченко та Володимир Онищук.

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Це готель, у якому виграла збірна України

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Зазначимо, що до цього найвищим досягненням чоловічої збірної України на командних першостях Європи була друга сходинка – у Дебрецені-1992 наші шахісти поступилися "золотом" РФ із Гаррі Каспаровим у складі.

Раніше було названо призовий фонд матчу за звання чемпіона світу з шахів між Магнусом Карлсеном та Яном Непомнящим. Він становитиме 2 млн євро.

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Десна
15
17:22
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металіст 1925
14
16:22
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Інгулець
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Маріуполь
15
18:37
7
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