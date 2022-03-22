Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Війна – це страшне слово об'єднало німців у пориві допомоги українцям. Репортаж із Німеччини

Олексій Ісаєнко Олексій Ісаєнко кореспондент в Німеччині
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 березня, 18:16
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Кореспондент Спорт Сьогодні став свідком масового прибуття українських біженців на німецьку землю, побувавши в Ганновері, Берліні та Мюнхені
Репортаж із Німеччини. Як німці допомагають біженцям з України
Репортаж із Німеччини. Як німці допомагають біженцям з України / Фото: Колаж: Сьогодні

ВІЙНА. Страшне слово. Здавалося, давно забуте, воно пішло в далеке минуле. Хто міг припустити, що навесні 2022-го це поняття, що представлялося абстрактним, жахливим чином втілиться в сувору реальність? Погляди усієї Європи, всього світу прикуті до трагічних подій в Україні.

Реклама

Тривожні зведення з фронту. Тисячі смертей. Неймовірні страждання громадянського населення. Вогонь, вибухи, руйнування. Міста. Маріуполь. Чернігів. Харків. О боги – що з Харковом? Якихось десять років тому вболівальники, затамувавши подих, стежили за футбольною битвою голландців та бундестіму на "Металісті". Незабутній Євро 2012 – як примара з минулого життя. А зараз? Всі новини на телебаченні, в інтернеті, в друкованих виданнях присвячені виключно цій, страшній темі, що леденить душу.

218 301 – це офіційна кількість біженців з України в Німеччині

Німеччина, яка колись пізнала всі жахи розв'язаної нацистами світової війни, очистившись від ганебної спадщини, як ніхто інший, у міру сил і можливостей прагне підтримати український народ. Збори пожертв ініціюються приватними особами, ЗМІ, державними структурами. Відгук величезний, практично кожен прагне зробити свій внесок.

Реклама

Гроші, ліки, консерви, одяг, іграшки. Спонтанно виникають точки прийому, і закриваються в лічені дні – завалені пакетами, насилу справляючись з безперервним потоком передач.

Одними з перших підключилася до руху допомоги Україні сім'я відомого футболіста, уродженця Закарпаття Віктора Пасулька, що вже понад тридцять років живе в Німеччині.

Реклама

Його молодший син, Максим, організував збір пожертв через рідний ФК – GKSC Hürth. Вантажівка з медикаментами, одягом, продуктами доїхала до кордону Львівщини без пригод.

"До мене звертаються постійно – сусіди, знайомі, – розповідає Віктор Пасулько – дзвонив Андреас Весселс, з яким ми грали у кельнській Фортуні. Усі запитують – чим можна допомогти, як передати?

Наступна вантажівка вирушила до України в неділю. Віктор Пасулько взяв активну участь у працевлаштуванні у німецьких клубах юних українських футболістів, які залишилися без ігрової практики.

Юні українські футболісти з U19 Металіста 1925 Олександр Кільовий та Михайло Пономарьов у гостях у тренера їх нової команди – Штефана
Юні українські футболісти з U19 Металіста 1925 Олександр Кільовий та Михайло Пономарьов у гостях у тренера їх нової команди – Штефана / Фото: Колаж: Сьогодні

Хлопці вже обжилися, розпочали тренування. І навіть сходили на великий футбол. Матч Кельн – Боруссія Дортмунд завершився миром (1:1).

Це – перші ластівки: наших гравців (і не лише футболістів – це лише крапля в морі) тут буде ще дуже багато.

БІЖЕНЦІ. За минулі десятиліття у Німеччини накопичився чималий досвід прийому людей, змушених покинути рідний будинок, які біжать без оглядки від жахів війни. На превелике нещастя, тепер у цій незавидній ролі опинилися українці. Тисячі, десятки, сотні тисяч, мільйони наших співвітчизників попрямували до Європи. Німці традиційно гостинні, готові прийняти всіх, хто страждає.

На сьогодні в Німеччині офіційно налічується понад двісті тисяч біженців з України, але насправді їх значно більше – просто не всі пройшли процедуру реєстрації. Міністр праці обіцяє надати українцям всіляке сприяння у пошуку роботи, благо вакансії на ринку є.

Міністерство освіти заявляє про необхідність якнайшвидшої інтеграції "новеньких" з України до місцевих шкіл. До речі, сам чув – наша молодь непогано володіє англійською – ці знання стануть важливою підмогою! Діти самі швидко освоять німецьку, спілкуючись з однолітками. Для дорослих відкриють інтенсивні курси – без знання мови не обійтися ні водієві автобуса, ні сантехніку, ні робітнику на будівництві, ні прибиральниці.

ГАННОВЕР, залізнична станція всесвітньо відомого виставкового комплексу. Щорічний промисловий ярмарок перенесений на кінець травня (ще у зв'язку з горезвісною пандемією, хоча – хто нині про неї згадує?), територія порожня – і ось, за задумом уряду, тут утворюється один із трьох перевалочних пунктів (крім ганноверського – берлінський, та ще один ось-ось відкриється у Коттбусі).

Переважна більшість українських біженців має прибувати безпосередньо сюди – потім їх перерозподілять усередині країни. Понад тисячу людей розмістили в одному з гігантських – як два футбольні поля – павільйонів. Пожежники розгорнули під його дахом численні намети, з німецькою педантичністю пронумерувавши розділені огорожами "села".

Мої спроби зайти всередину успіхом не увінчалися – пильні вахтери суворо дотримуються інструкцій, охороняючи таємницю приватного життя приїжджих – стороннім вхід заборонено. Працює "Червоний хрест". У павільйоні №27 місць давно немає, але, напевно, незабаром буде обладнаний другий, за ним – третій, там багато подібних приміщень.

Підійшов різношерстий спецпоїзд, поспіхом зібраний з строкатих вагонів, що попалися під руку. Простора зала очікування заповнивнилася миттєво. Літні люди. Діти, жінки. Незважаючи на наполегливе радіооголошення, лише дехто носить все ще обов'язкові в Німеччині маски, а правоохоронці махнули рукою – кого це зараз цікавить?

Домашні тварини на руках: кішки, собаки – і їм довелося витримати нелегку подорож. Сумки, пакунки, коляски. Більшість новоприбулих змучені дорогою – хтось був у дорозі три, а інші – аж шість днів! У Ганновері залишаться не всі – охочі їхати далі, до родичів, друзів і знайомих, прагнучи дістатися головного вокзалу, товпляться біля ескалатора, що стримує заслоном поліція – електричка, що курсує раз на годину (у ній замість квитка достатньо пред'явити український паспорт, те ж правило і в міському громадському транспорті) вмістити всіх не в змозі...

БЕРЛІН, Hauptbahnhof. Багатоярусна споруда зі скла та бетону, введена в експлуатацію напередодні дебютного для України футбольного чемпіонату світу 2006 року. Тепер половину одного з поверхів віддано біженцям. Черга за безкоштовними квитками на швидкісні поїзди. Миготять помаранчеві та жовті жилети незліченних волонтерів.

Благодійні організації – є місце для дітей, для матерів-годувальниць. Роздача гарячої їжі, дерев'яні столи, довгі лавки – нагадує Октоберфест, тільки без пива.

Поїзди з Варшави прибувають із півтора-двохгодинним запізненням – час забирають митний та паспортний контроль – від прикордонного Франкфурта-на-Одері прямують безупинно. Наближення складу вже чекає посилений (про всяк випадок) наряд поліції.

Пасажири виходять на перон, намагаючись зорієнтуватись. Знову – старі, жінки з дітьми. Знову сумки, пакети, коляски. Зустрічають із кличучими табличками – чи знайдуть вони Колю, Соню, Петрика, Оленку?

На жаль, трапляються й незадоволені, з претензіями: бачу панночок із галицькою вимовою, які ведуть дискусію з розгубленими волонтерами – мовляв, нам би переночувати, але до намету не підемо. Таких хитрих мало. Здебільшого всі раді, що дісталися, у захваті від гостинності. Розповідають, як добре приймали у Польщі – обігріли, нагодували.

Зовні дві вежі вокзалу підсвічені потужними проекторами в кольорах українського прапора.

На привокзальній площі – гігантський намет, "Вітальний зал" федеральної землі Берлін – там можна попити чай, відпочити...

До пам'яток Берліна звідси рукою подати – пішки прямую до Рейхстагу, потім – до Бранденбурзьких воріт.

Несподівано: єдиний вуличний музикант у цьому жвавому місці, на Паризькій площі, виявився родом із житомирщини. Олег приїхав до Німеччини ще на початку лютого – до коханої дівчини. Попросив називати його кобзарем, мріє, як за старих часів, блукати містами і весями, прославляючи батьківщину. Задумливо брязкає на бандурі попурі на тему популярних мелодій – вгадуються "Європа", "Модерн токінг".

Поряд, на Унтер ден Лінден, світиться презентація у вітринах німецького бюро Європарламенту – зоряно-синє полотнище Євросоюзу плавно заміщується синьо-жовтим прапором України. Хоча Бранденбурзькі ворота цього вечора і сяяли своїм природним білим кольором, але днями були синьо-жовтими і вони. Як і багато інших знаменитих будівель, споруд, пам'ятників культури. Стадіони, зокрема мюнхенська "Альянц-арена".

Акції підтримки України від фанатських секторів, футболістів перед матчами. У тематичний ряд газетних матеріалів гармонійно вписався виступ у Bild Андрія Вороніна, який пограв у Бундеслізі. Екс-форвард збірної України, який останнім часом працював асистентом головного тренера московського Динамо, наприкінці лютого звільнився з клубу і повернувся до Німеччини. Встиг відвезти сім'ю одним із останніх регулярних рейсів перед закриттям авіасполучення.

В інтерв'ю з кричащим заголовком "В Україні я зараз тримав би в руках зброю" Андрій зізнався:

"Мені зараз дуже погано. Новини, відео з батьківщини – все здається нереальним, як у фільмі жахів. Просто немає слів. Думками, усім серцем я зараз – в Україні. У мене друзі у Харкові, у Києві, у моїй рідній Одесі. Кожні п'ять хвилин отримую повідомлення. Це важко витримати. Я просто хочу допомогти. Грошима. Як завгодно..."

Мій шлях лежить до Мюнхену. На пероні – плутанина, потяги безбожно спізнюються. Харків'янка, яка щойно голосно доводила переваги життя в Україні ("у нас пляшка коли коштувала 12 гривень, а тут – два (!) євро!"), замість Амстердама мало не вбула в Дессау, але вчасно вийшла з електрички, що під'їхала.

Натовп біля вхідних дверей, надривний голос у гучномовцях: "Громадяни, при посадці намагайтеся використати всю довжину складу!" – але крик душі німецькою рівносильний голосу кричущого в пустелі.

Хвилин двадцять після від'їзду – оголошення зневіреного провідника: "Хто володіє російською, українською та німецькою – будь ласка, підійдіть у дев'ятий вагон!" Поспішаю на виручку. Виявилося, потрібно запросити українських пасажирів, що стояли в проходах, в перший клас, благо там місць – з надлишком. Звертаюся до колоритного дідуся: "Ходімо, їхатимете, як пан!" Новина швидко поширилася по ланцюжку.

У першому класі стало веселіше, моїми новими сусідками виявилися сестри, дві молоді одеситки. Почали розмовляти. До Німеччини їх відправили батьки. І старша, Крістіна, яка закінчила будівельну академію, і молодша Катя – старшокласниця, хочуть скоріше назад, сподіваються, що приїхали ненадовго. "Дівчатка, встигнете додому. А поки що – скористайтеся шансом. І підтягніть English. Це Німеччина. Тут треба вчитися, вчитися та ще раз вчитися!"

Вони їхали у напрямку центру з організації біженців – тепер облаштувалися, живуть у невеликому містечку, у сім'ї. Німецька пара (обом – трохи за 60) – "дуже милі приємні люди", виділили гостям весь другий поверх свого будинку – навіть кухня у них своя! Все абсолютно безкоштовно – про які гроші може йтися? Господиня Кірстен дає дівчатам уроки німецької, вони допомагають у господарстві, дуже задоволені.

"Умови у нас чудові! – каже Крістіна. – Але як би добре тут не було, все одно – ми живемо не у своїй країні, не у своїй оселі. Морально тяжко. Звичайно, хотілося побувати, пожити за кордоном, але не в такій ситуації, коли довелося вимушено тікати від війни.

МЮНХЕН. На вокзалі, хто б сумнівався, захочеш – не пройдеш повз інформаційний пункт для українських біженців. А за п'ять-сім хвилин ходьби, на Кенігсплац – антивоєнний мітинг на підтримку України. Таких мітингів зараз багато.

Професійно полум'яні промови локальних політиків, які не втрачають можливості заробити кілька додаткових плюсів в очах виборців. Прапори, саморобні плакати. Сотні людей. І щирих, і випадкових.

Бочком бочком, ближче до сцени влаштувався уйгур зі своїм транспарантом – вимагаючи від китайської влади звільнити якогось героя-дисидента. Поліцейські патрулі за периметром – але заворушень не буде.

Іду до центру міста. Весняний сонячний день, яскраве сонце. Прапор України біля входу до пішохідної зони. Синьо-жовтий прапор на Новій ратуші. Між іншим, поблизу того самого балкона, на якому Баварія та щасливий Анатолій Тимощук, який пов'язав синьо-жовтий шарф із написом "Україна" Бастіану Швайнштайгеру, святкуючи чергові перемоги, не раз демонстрували "Срібну салатницю", кубок Німеччини, кубок Ліги чемпіонів.

Але головний магніт на Марієнплац – гарне панно з квітів. У формі величезного серця. Із гаслом: "Не війна! Любов!" На тлі цього серця кожен другий перехожий із посмішкою на обличчі фотографується на згадку. Із великим задоволенням.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Спорт Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Техно
Більше новин
Спортивні історії
Хочу ще
Лайфхаки на всі випадки життя
Більше новин
Зірки
Більше новин
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Авто
Більше новин
Останні новини
Більше новин
Паралімпіада-2022. Медалі
#Позиція
Країна
золотоЗолото
сереброСрібло
бронзаБронза
ВсегоВсього
1
flag Китай КитайCN
18
20
23
61
2
flag Україна УкраїнаUA
11
10
8
29
3
flag Канада КанадаCA
8
6
11
25
4
flag Франція ФранціяFR
7
3
2
12
5
flag США СШАUS
6
11
3
20
6
flag Австрія АвстріяAT
5
5
3
13
7
flag Німеччина НімеччинаDE
4
8
7
19
8
flag Норвегія НорвегіяNO
4
2
1
7
9
flag Японія ЯпоніяJP
4
1
2
7
10
flag Словаччина СловаччинаSK
3
0
3
6
Наші герої Паралімпіади
Золоті медалісти Пекіну
1
Оксана Шишкова. Біатлон, лижні гонки Оксана Шишкова. Біатлон, лижні гонки
3 золота
2
Віталій Лук'яненко. Біатлон, спринт Віталій Лук'яненко. Біатлон, спринт
2 золота
3
Григорій Вовчинський. Біатлон Григорій Вовчинський. Біатлон
1 золото
4
Ірина Буй. Біатлон Ірина Буй. Біатлон
1 золото
5
Людмила Ляшенко. Біатлон Людмила Ляшенко. Біатлон
1 золото
6
Олександр Казик. Біатлон Олександр Казик. Біатлон
1 золото
7
Олександра Кононова. Лижні гонки Олександра Кононова. Лижні гонки
1 золото
8
Україна. Естафета. Лижні гонки Україна. Естафета. Лижні гонки
1 золото
Всі медалісти дня
Вони нас підтримали
легенди спорту

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов.

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Сергій Стаховский
Знаменитий тенісист повернувся до України та вступив до тероборони Києва. "Путін, ми танцюватимемо на твоїй могилі!" - Стаховський.
Читати статтю
Біатлон. Кубок світу. Чоловіки
1
Кантен Фійон-Майє Кантен Фійон-Майє
984
2
Стурла Легрейд Стурла Легрейд
736
3
Себастьян Самуельссон Себастьян Самуельссон
717
4
Ветле Шостад Крістіансен Ветле Шостад Крістіансен
708
5
Емільєн Жаклен Емільєн Жаклен
706
Біатлон. Кубок світу. Жінки
1
Марте Ольсбу-Рейселанн Марте Ольсбу-Рейселанн
957
2
Ельвіра Карін Еберг Ельвіра Карін Еберг
823
3
Ліза-Тереза Хаузер Ліза-Тереза Хаузер
684
4
Ганна Еберґ Ганна Еберґ
661
5
CHEVALIER-BOUCHET Anais CHEVALIER-BOUCHET Anais
642
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2154К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1725К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1639К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1106К
5
Володимир Кличко Володимир Кличко
871К
6
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
859К
7
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
8
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
9
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Що атлети пишуть про війну
Премьер Лига Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Дівчата покеру
PokerMatch

Лео
Маргетс

Іспанія
Фото красуні

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти