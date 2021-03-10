"Ось так зараз хочеться": українська зірка здивувала своїм фото з ванної

Зірка української легкої атлетики Христина Стуй, яка недавно вперше стала мамою, поділилася в соцмережах дуже відвертим знімком.
Спортсменка абсолютно гола ніжиться у ванні. "Ось так зараз хочеться, а не ось це ось все", – підписала знімок в Instagram Стуй.
Цікаво, що в травні минулого року Стуй зізнавалася, що планувала виступити на Олімпіаді-2020, після чого завершити кар'єру і зосередитися на збільшенні сім'ї. Однак, перенесення Ігор в Токіо на найближче літо поміняло плани спортсменки.
Христина Стуй – бронзова призерка Олімпійських ігор 2012 в естафеті 4х100 м. Таку ж нагороду вона виграла і на чемпіонаті світу-2011. Крім того, Стуй вигравала Європейські ігри-2019 і двічі ставала срібною призеркою чемпіонату Європи (2012, 2014 року).
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