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Оце так ракурс! Сексуальна українська легкоатлетка показала груди зверху

25 квітня, 22:44

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Чемпіонка Європи зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук придумала, як здивувати своїх шанувальників – від фігури цієї красуні неможливо відірвати погляд

Одна з найсексуальніших спортсменок України Марина Бех-Романчук, яка недавно виграла чемпіонат Європи зі стрибків у довжину, а тепер готується підкорити Олімпіаду в Токіо, вкотре вразила шанувальників своєю фігурою.

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25-річна уродженка Хмельницької області опублікувала фото в спокусливому бікіні, на якому вона йде по коліна в воді.

Головна фішка світлини – ракурс. Чарівна легкоатлетка показала свої груди зверху.

"Дуже важливо поєднувати наполегливу роботу з активним відпочинком", – так підписала цей знімок у себе в Instagram Марина Бех-Романчук

"Приголомшливе фото!" – не утрималася від вподобайки українська стрибунка в довжину Ірина Геращенко

"Бомба!" "Вогонь!", "Яка форма!" – підтримують Ірину інші фоловери Бех-Романчук

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Марина Бех-Романчук Відео: Instagram

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спортсменка Марина Бех WAGs

Джерело: Сегодня|Спорт

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