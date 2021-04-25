Оце так ракурс! Сексуальна українська легкоатлетка показала груди зверху

Одна з найсексуальніших спортсменок України Марина Бех-Романчук, яка недавно виграла чемпіонат Європи зі стрибків у довжину, а тепер готується підкорити Олімпіаду в Токіо, вкотре вразила шанувальників своєю фігурою.
25-річна уродженка Хмельницької області опублікувала фото в спокусливому бікіні, на якому вона йде по коліна в воді.
Головна фішка світлини – ракурс. Чарівна легкоатлетка показала свої груди зверху.
"Дуже важливо поєднувати наполегливу роботу з активним відпочинком", – так підписала цей знімок у себе в Instagram Марина Бех-Романчук
"Приголомшливе фото!" – не утрималася від вподобайки українська стрибунка в довжину Ірина Геращенко
"Бомба!" "Вогонь!", "Яка форма!" – підтримують Ірину інші фоловери Бех-Романчук
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