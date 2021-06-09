Оце провал! Заарештували спортсмена, який намагався заробити мільйон на коронавірусі

Словенський фігурист Лука Класинц, який брав участь в Олімпійських іграх, за допомогою шахрайства хотів отримати від США матеріальну допомогу. Тепер йому світить в'язниця

Словенський фігурист Лука Класинц / Фото: YouTube

Колишній словенський фігурист 48-річний Лука Класинц заарештований в США за звинуваченням у шахрайстві, пов'язаному з програмою державної допомоги малому бізнесу, який постраждав під час пандемії COVID-19.

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Класинцу пред'явлено звинувачення в банківському шахрайстві і незаконному використанні чужих персональних даних за обтяжуючих обставин.

Прокурорка Манхеттена Одрі Штраус заявила, що Класинц використовував фальшиві документи, щоб спробувати отримати понад мільйон доларів допомоги для своєї компанії, яка, за його словами, організовує льодові розважальні заходи по всьому світу.

"У той час, коли малий бізнес США зазнавав труднощів через пандемію COVID-19, Класинц гадав, що зможе шахрайським шляхом дістатися до легких грошей. Його плани були заморожені. Тепер він відповість за свою зухвалу брехню", – наводить слова прокурорки Одрі Штраус ESPN US

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Відзначимо, що Класинц брав участь в Олімпійських іграх-1992 у Альбервілі, де посів 26-у сходинку.