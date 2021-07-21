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Висхідна зірка спорту в комі після падіння з велосипеда

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
21 липня, 10:30
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Відома австралійська тріатлоністка Алекса Лірі знаходиться в штучній комі після падіння з велосипеда. В результаті інциденту вона отримала серйозні травми
Алекса Лірі в комі після падіння з велосипеда
Алекса Лірі в комі після падіння з велосипеда / Фото: Instagram

19-річна Алекса Лірі, яка вигравала юніорські чемпіонати своєї країни і представляла Австралію в фіналі ITU World Triathlon Series в 2019 році, отримала серйозні травми в результаті аварії під час ранкової прогулянки. Подробиці інциденту не повідомляються.

Її доставили в університетську лікарню Саншайн-Кост, але через серйозну травму голови спортсменку перевели в лікарню Брісбена, де вона залишається у відділенні інтенсивної терапії.

В результаті інциденту у Алекси перелом лопатки, зламані ребра і зап'ястя, колапс легені, серйозна черепно-мозкова травма, але найбільші побоювання викликають два тромби на шиї, повідомляє 7news.com.au.

Раніше ми писали, що рекордсмен НБА по триочковим мало не вбився на велосипеді. Життя батькові чотирьох дітей Рею Аллену, який двічі ставав чемпіоном НБА, врятував захисний шолом – сповідь знаменитого баскетболіста після падіння.

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