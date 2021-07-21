Висхідна зірка спорту в комі після падіння з велосипеда

Відома австралійська тріатлоністка Алекса Лірі знаходиться в штучній комі після падіння з велосипеда. В результаті інциденту вона отримала серйозні травми

Алекса Лірі в комі після падіння з велосипеда / Фото: Instagram

19-річна Алекса Лірі, яка вигравала юніорські чемпіонати своєї країни і представляла Австралію в фіналі ITU World Triathlon Series в 2019 році, отримала серйозні травми в результаті аварії під час ранкової прогулянки. Подробиці інциденту не повідомляються.

Її доставили в університетську лікарню Саншайн-Кост, але через серйозну травму голови спортсменку перевели в лікарню Брісбена, де вона залишається у відділенні інтенсивної терапії.

В результаті інциденту у Алекси перелом лопатки, зламані ребра і зап'ястя, колапс легені, серйозна черепно-мозкова травма, але найбільші побоювання викликають два тромби на шиї, повідомляє 7news.com.au.

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