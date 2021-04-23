Волейболістка опублікувала нову серію гарячих фото в купальнику

Волейболістка пішла зі спорту в модельний бізнес і успішно рекламує купальники. Кайла Сіммонс не шкодує про зміну професії

/ Фото: Instagram

Колишня волейболістка Кайла Сіммонс, що кинула спорт заради можливості публікувати в соцмережі відверті фото, показала чергову серію інтимних знімків в купальнику. Красуня позувала в зеленому купальнику на тлі океану.

Кайла займалася волейболом в університеті, проте змушена була покинути команду, так як її примушували видалити свій аккаунт в Instagram, де дівчина вже тоді хвалилася своїм тілом.

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