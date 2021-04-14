Військова розвідка Росії атакувала шведський спорт

Влада Швеції звинуватила російські розвідслужби в кібератаці на Шведську конфедерацію спорту, проте подальше розслідування проводитися не буде. Стверджується, що російська розвідка в період з грудня 2017 року по травень 2018 року неодноразово зламувала шведські комп'ютери і отримувала особисту інформацію місцевих атлетів, включаючи медичні карти.

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У доповіді скандинавської прокуратури стверджується, що кібератаки спланував і здійснив 85-й відділ російської військової розвідки ГРУ.

Тим часом у шведській прокуратурі дійшли висновку, що необхідні передумови для порушення судового розгляду за кордоном відсутні.

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Однак глава МЗС Швеції Анн Лінде заявила про те, що її відомство викликало на килим для дачі пояснень російського посла.

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