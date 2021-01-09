Русский
$ 28,4
34,85
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

"Вливайте в себе всіляке лайно": гонщик, який отримав 12 років за допінг, проти вакцини

9 січня, 14:53

Олена Павлова Олена Павлова

Ріккардо Рікко проти обов'язкового щеплення від коронавірусу

Скандально відомий італійський велогонщик Ріккардо Рікко, який відбуває дискваліфікацію за допінг, не має наміру робити щеплення від COVID-19. Своє рішення він пояснив тим, що не збирається "вливати в себе всіляке лайно". І це після вживання заборонених препаратів. Раніше 21-річний велогонщик помер від коронавірусу.

"Всьому є межа. Багато хто вважає, що вакцинація повинна бути обов'язковою. Це що, жарт?! Я сам вирішую, що робити зі своїм тілом. Ніхто не може змусити мене робити щось, що може мені зашкодити. Самі вливайте в себе всіляке лайно, але не дратуйте таких людей, як я, які добре обізнані про наслідки і не хочуть робити щеплення", – написав Рікко в Facebook.

Реклама

Ріккардо Рікко

Ріккардо Рікко / Фото: Twitter

Щоправда, через деякий час повідомлення було видалене.

Нагадаємо, що Рікко був лідером молодіжної класифікації і здобув дві перемоги на "Тур де Франс" 2008 року. Йому пророкували блискуче майбутнє, але зловили на застосуванні допінгу і покарали на два роки. Після відбуття дискваліфікації знову був спійманий на переливанні крові. У квітні 2012 року Ріккардо був дискваліфікований на 12 років.

Реклама

Ми також повідомляли, що директор "Тур де Франс" підхопив COVID-19 і міг заразити прем'єр-міністра Франції.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

велогонщик вакцинація вакцина велоспорт коронавірус
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Її називають найкрасивішою фігуристкою Росії. А їй всього 18 років
Її називають найкрасивішою фігуристкою Росії. А їй всього 18 роківІнші
Білодід на свята показала спокусливе фото в топіку
Білодід на свята показала спокусливе фото в топікуІнші
Чемпіонки й красуні: хто найкраща спортсменка України 2020 року? Опитування
Чемпіонки й красуні: хто найкраща спортсменка України 2020 року? ОпитуванняІнші
Зняла з себе костюм: сексі Бех запостила перше відверте фото в 2021-му
Зняла з себе костюм: сексі Бех запостила перше відверте фото в 2021-муІнші
Богині у вогні та лайках: календар купальників-2020 від красунь українського спорту
Богині у вогні та лайках: календар купальників-2020 від красунь українського спортуІнші
Красуня-легкоатлетка Бех показала свої форми і різдвяний стіл
Красуня-легкоатлетка Бех показала свої форми і різдвяний стілІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти