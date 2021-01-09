"Вливайте в себе всіляке лайно": гонщик, який отримав 12 років за допінг, проти вакцини

Скандально відомий італійський велогонщик Ріккардо Рікко, який відбуває дискваліфікацію за допінг, не має наміру робити щеплення від COVID-19. Своє рішення він пояснив тим, що не збирається "вливати в себе всіляке лайно". І це після вживання заборонених препаратів. Раніше 21-річний велогонщик помер від коронавірусу.

"Всьому є межа. Багато хто вважає, що вакцинація повинна бути обов'язковою. Це що, жарт?! Я сам вирішую, що робити зі своїм тілом. Ніхто не може змусити мене робити щось, що може мені зашкодити. Самі вливайте в себе всіляке лайно, але не дратуйте таких людей, як я, які добре обізнані про наслідки і не хочуть робити щеплення", – написав Рікко в Facebook.

Реклама

Ріккардо Рікко / Фото: Twitter

Щоправда, через деякий час повідомлення було видалене.

Нагадаємо, що Рікко був лідером молодіжної класифікації і здобув дві перемоги на "Тур де Франс" 2008 року. Йому пророкували блискуче майбутнє, але зловили на застосуванні допінгу і покарали на два роки. Після відбуття дискваліфікації знову був спійманий на переливанні крові. У квітні 2012 року Ріккардо був дискваліфікований на 12 років.

Реклама

Ми також повідомляли, що директор "Тур де Франс" підхопив COVID-19 і міг заразити прем'єр-міністра Франції.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама